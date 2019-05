Kvůli zpoždění tramvají v Brně uzavřeli ulici pro auta, opatření pomohlo

14:24

Co v pátek dojednali, dnes uvedli do praxe. Do věčně ucpané Táborské ulice v Brně ráno policisté hodinu nepouštěli žádná auta jedoucí do centra, což pomohlo k hladšímu průjezdu tramvají. Podobné opatření se může v nejbližší době opakovat.