RegioJet omezil autobusy do Jihlavy, více sází na vlak z Prahy do Brna

Byl kolem toho velký humbuk, když žluté autobusy začaly na jaře roku 2006 nabírat cestující v Jihlavě. Majitel společnosti Student Agency Radim Jančura tehdy oznámil, že bude vozit lidi do Prahy i do Brna za 50 korun.

Po dvanácti letech je situace jiná. A to nejen cenová.

Jak jezdí autobusy z Prahy do Jihlavy a zpět RegioJet:

Jihlava - Praha: 6:48, 7:15, 9:15, 14:15, 15:18 a 18:15

Praha - Jihlava: 6:00, 9:00, 10:00, 14:00, 17:00, 18:30 FlixBus: Jihlava - Praha: 8:55, 20:00, 22:10

Praha - Jihlava: 6:30, 9:30, 17:55 Další spoje mezi Jihlavou a Prahou nabízejí firmy ICOM transport, Tredos, Interbus, Psota, ZDAR.

„Byla to velká sláva s RegioJetem, že objezdí všechno. Já jsem na to svého času upozorňoval. Dnes už ani Jihlava pro ně není dostatečně velká,“ řekl hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) na poslední schůzi krajského zastupitelstva.

Reagoval tak na slova poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), který upozornil na omezování dopravní obslužnosti žlutými autobusy. „Je to výrazný zásah zejména pro studenty nebo lidi, kteří jezdí do Prahy či Brna za prací. Uvítal bych, kdyby kraj jako garant dopravní obslužnosti jednal s jinými dopravci, aby zrušené linky nahradili,“ uvedl Kaňkovský.

Hejtman odpověděl tvrzením, že dálkové autobusy jsou provozované komerčně. A kraj nemá podle Běhounka žádné páky, jak firmy přimět k častějšímu zastavování na Vysočině. „A nejsme připraveni doplácet těmto komerčním dopravcům jakékoliv finance,“ dodal Běhounek.



Před časem se s takovou žádostí na kraji setkali. A to od jednoho dopravce kvůli spojení přes Chotěbořsko do Prahy. „To by bylo zcela mimo systém,“ odmítl možnost dotací hejtman. Dopravci totiž nemusejí krajským úředníkům ukazovat, jak se jim finančně vyplácejí dálkové autobusové spoje.

Vlaky jsou úspěšné, na trase Praha – Brno přibývá cestujících

RegioJet zrušil část autobusů do Jihlavy kvůli tomu, že zavedl vlakové spoje na trase Praha – Brno a zpět. Jenže ty se Jihlavě zdaleka vyhýbají. Firma provozovala mezi Prahou a Jihlavou až do března denně celkem devět autobusových spojů v každém směru.

„Od 10. června nabízíme celkem šest spojů v každém směru denně. A to tak, aby zajišťovaly dopravu zejména během ranní a odpolední špičky,“ sdělil Aleš Ondrůj, mluvčí společnosti RegioJet.

Cílem firmy je podle něj nastavit jízdní řád tak, aby autobusy doplňovaly vlaky mezi Prahou a Brnem. A to v časech, kdy vlak nejede. A rovněž aby žluté autobusy zajistily spojení přes Jihlavu, i když v menší míře než dříve.

Jinak si vedení firmy RegioJet pochvaluje, jak se jim díky vlakům zvýšil počet cestujících. „Díky navýšení vlakového spojení mezi Prahou a Brnem počet cestujících na této trase vzrostl meziročně tak, že RegioJet za první čtvrtletí přepravil tolik lidí jako v loňském roce za celé pololetí. Nárůst se pohybuje v řádech stovek tisíc za čtvrtletí,“ doplnil Ondrůj.

Jihlavanů se ale tento nárůst už moc netýká. Ondrůj ovšem připustil, že se spojení do Jihlavy může opět posílit, když RegioJet zaznamená značný zájem cestujících.

Flixbus se nyní zaměřuje hlavně na Zlínsko a severní Čechy

Do hlavního města a do Brna vozí lidi z Jihlavy také společnost ICOM transport. Na omezení RegioJetu zatím reagovat nebude.

„Máme na těchto trasách dostatečné množství spojů. Situaci budeme monitorovat. Zájmem každého dopravce je, aby měl autobusy plné. Jsem přesvědčená, že se nabídka přizpůsobí poptávce v krátkém čase,“ uvedla šéfka firmy Kateřina Kratochvílová.

Ani FlixBus zatím nepřidá víc autobusů směrem k Jihlavě. „Máme v plánu i nadále expandovat a přidávat zastávky. Momentálně se ovšem zaměřujeme na Zlínsko a severní Čechy,“ sdělila Martina Čmielová, mluvčí společnosti FlixBus.

Každou zastávku tato firma analyzuje nejen ze stran zájmu cestujících a ekonomických důvodů, ale i časových. „Každá zastávka totiž na cestě mezi Prahou a Brnem přidává desítky minut,“ řekla Čmielová. Mezi Prahou a Jihlavou vede FlixBus svoji mezinárodní linku. „Naši zákazníci si mohou vybrat až ze šesti spojů denně oběma směry,“ dodala mluvčí.