Majitelé si drží parcely, byť je nevyužívají. Noví zájemci hledají marně

„Navenek to vypadá, že máme volných stavebních parcel dostatek. Skutečnost je však taková, že pro nového zájemce není k dispozici skoro žádná,“ uvedl místostarosta Bašky na Frýdecko-Místecku Martin Čajánek. Podle něj je podobný stav i v okolí.

Danou situaci krajští úředníci posuzují jako převis stavebních pozemků a novou plochu uvolnit nedovolí. Nechtějí brát zemědělcům další půdu, záměrem úředníků je využít tu stávající.

Problém se často týká obcí, ze kterých se dá dojíždět za prací do větších měst, z nichž mnozí lidé touží bydlet v klidu, případně když si mladí lidé chtějí vybudovat svoje bydlení.

Z nevyužívané parcely může obec udělat nestavební

Petr Štorch z Frýdku-Místku si hledá parcelu ve směru na Frýdlant nad Ostravicí rok.

„Nejdříve jsem přemlouval zhruba desítku majitelů stavebních parcel, aby mi plochu prodali. Pak jsem konečně našel a koupil zanedbanou volnou zahradu. Požádal jsem o změnu územního plánu a byl ochotný i zaplatit náklady spojené s administrací převodu. Marně,“ podotkl Štorch.

Čajánek se už setkal i s tím, že se dlouhodobě nevyužité stavební pozemky vyjmuly ze zastavitelného území. „Díky tomu se sníží koeficient a je možné další plochy převést na stavební,“ dodal Čajánek. Takový krok schvalují zastupitelé. Pokud se k němu rozhodli, mohli vlastníci žádat odškodné.

„Podle nového stavebního zákona by mělo platit, že pokud je stavební parcela pět let nevyužitá ke svému účelu, může z ní obec udělat nestavební bez náhrady škody vlastníkovi. Jen zatím nevíme, jestli se počítá pět let od platnosti zákona, nebo od pořízení územního plánu. Ani právníci nemají jednoznačný výklad,“ zmínila vedoucí stavebního odboru jablunkovského úřadu Renata Niedobová. Stanovisko by k výkladu podle ní musel zaujmout až případný soud.

V Kravařích je po volných parcelách obrovská poptávka

Také Jablunkov na Frýdecko-Místecku měl v územním plánu uvedené velké množství nevyužitých zastavitelných ploch. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdě postihuje velký převis a u Jablunkova činil až 700 procent místo správných 20 procent. Možný procentuální převis se posuzuje podle demografického vývoje konkrétní obce.

„Letos se nám podařilo vyřadit 17,5 hektaru ploch, které sice figurovaly jako stavební, ale nacházely se ve špatně dostupných a hlučných místech, neměly vyřešené vlastnické vztahy nebo je blokovali sami vlastníci. K dobru jsme tímto získali 4,5 hektaru stavebních parcel,“ uvedla Niedobová.

„Přesto všechno, převis stále zůstává. Podstatný je i fakt, že lidé chtějí stavět na svém, tedy převést si třeba zahradu na stavební parcelu, aby nemuseli pozemek kupovat, a nemohou,“ poznamenala Niedobová.

V Kravařích na Opavsku řeší podobnou situaci. „Teď jsme nabídli poslední stavební parcely k prodeji. Obrovská poptávka trvá. Další by byly, ale například dvanáct lidí vlastní několik úzkých pruhů vedle sebe. Scelili bychom je a zainvestovali do nich, ale oni je nepustí,“ zmínila starostka Kravař Monika Brzesková.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje úpravu veřejného stavebního práva.

„Předpokládá se, že zavede zatím neexistující ekonomický nástroj, který by motivoval majitele pozemků v zastavitelných plochách, aby stavěli co nejdříve. A pokud stavět nechtějí, tak aby sami žádali o vypuštění svých parcel ze zastavitelných ploch v územním plánu. V tuto chvíli jsou však práce na samém počátku,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Vilém Frček.