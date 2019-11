Nový přístup k přírodě. Centra nabídnou pohled přes kukátko i dno jezera

Bílé Karpaty jsou živým svědectvím citlivé spolupráce člověka s přírodou, díky níž vznikla jedinečná krajina. Louky s pestrou škálou orchidejí a motýlů na zdejších svazích jsou proslulé po celém světě. Vyprávět o nich bude Dům přírody ve Veselí nad Moravou. Zavede návštěvníky také do podzemí, kde jim ukáže život v půdě a oběh vody v krajině.



Půjde o teprve druhý dům přírody na jižní Moravě. Zatím funguje jen ten v Moravském krasu, který za 86 milionů korun vznikl před čtyřmi lety. Teď po jeho vzoru přibudou další.

„Domy přírody jsou postupně zakládány ve všech chráněných krajinných oblastech s cílem přitažlivou formou seznámit návštěvníky s přírodními zajímavostmi daného území,“ říká Vít Rajtšlégr (ČSSD), radní Jihomoravského kraje, který na projekt ve Veselí přispěl šesti miliony. Nové centrum vyroste na Bartolomějském náměstí a podle odhadů vyjde na 55 milionů korun.

Počítá se s venkovní i vnitřní expozicí, kde si návštěvníci na vše doslova sáhnou. V dubových panelech využijí kukátka, podsvícené plochy nebo komunikační stěny, jež jim zprostředkují pocitové vjemy. Najdou tu také gobo projektory, tedy jednoduché reflektorové projektory na principu promítání diapozitivů, i interaktivní hry – například stylizovaný strom spojující nadzemí a podzemí.

Dozvědět se víc o přírodě Pálavy můžou i návštěvníci Dolních Věstonic. Už příští rok se v Dům přírody Pálava začne měnit budova zdejšího muzea, kde dříve byly vystaveny unikátní archeologické nálezy z dob lovců mamutů. Jenže ty se přestěhovaly do nového archeoparku v sousedním Pavlově a obec přišla o jednu ze svých výrazných turistických atrakcí.

Novým lákadlem pro turisty má být právě přírodní centrum za 55 milionů korun. Regionální muzeum v Mikulově, jež výstavbu chystá, na něj získalo obří dotaci ve výši 48 milionů. „Teď připravujeme výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl ředitel muzea Petr Kubín.

Výrazně se změní exteriér budovy, který ze zadní strany doplní jezírko. Jeho dno vytvoří strop podzemní části expozice a bude sem skrze něj pronikat denní světlo. Zásadních změn se ale dočkají i útroby stavby. „V expozici chceme ukázat, jakým způsobem zdejší krajina vznikala a jak se na jejím utváření v pozitivním i negativním smyslu podílel člověk. Ten ji totiž intenzivně obhospodařuje už po tisíce let,“ vysvětluje Kubín.

Výstava vysvětlí, jak a proč vznikly středověké hrady na vrcholcích Pálavy, ale třeba i to, jak voda novomlýnských nádrží zalila vesnici Mušov. Poukáže na řádky vinohradů na svazích zdejších kopců i na unikátní rostliny a zvířata, jež nežijí jinde než tady.

„Chceme zdůraznit různorodost zdejší krajiny. Pálava je výjimečná tím, že je to krajina kulturní. A my chceme ukázat, co je na ní hodnotné a jakým způsobem se k tomu chovat,“ poukazuje Kubín na fakt, že součástí centra bude i výuková místnost nejen pro školy.

Dům v Hodoníně bude zarůstat zelení

Podobně hodlá fungovat Dům přírody v Hodoníně. Změnit se v něj má objekt Centra ekologické výchovy v Bažantnici. Bude sloužit jako návštěvnické a informační místo lesoparku Dúbrava a blízké zoologické zahrady.

Studii už mají Hodonínští hotovou. „Dům by obrazně vyrůstal z terénu a zarůstal zelení,“ přiblížil svoji vizi autor návrhu Tomáš Havlíček. „Také střechy budou zelené. Prezentovaly by se na nich rostliny, které rostou v Dúbravě,“ doplnil architekt. Dalším výrazným prvkem stavby má být její expoziční část, která je koncipována jako dřevostavba a její interiér je zase stylizován jako stromy charakteristické pro Dúbravu.

Hodonínští zatím shánějí peníze. Předpokládané náklady se totiž vyšplhaly z původních 40 na 70 milionů korun. Z dotace by přitom město získalo pouze 20 milionů.

„Ta cena je obrovská. Dát zhruba 50 milionů z našeho rozpočtu pro mě není věc ke schválení. Půjde o nádhernou stavbu, ale potřebujeme se dostat na mnohem nižší podíl města,“ poznamenal při jednání rady, která se projektem zabývala, místostarosta Ladislav Ambrozek (Pozitivně pro Hodonín).