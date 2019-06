Otevření nového domova pro seniory v Brodě se odkládá, chybí postele

Stavebně je přístavba domova pro seniory v Husově ulici dokončená. Dodavatelé postupně vybavují jednotlivé pokoje a další prostory.

Jenže zařízení nemá vše potřebné. Chybí postele a noční stolky. Firma, která je měla dodat, totiž nečekaně odstoupila od smlouvy.

Kraj Vysočina, který je investorem celé stavby, už v prosinci 2018 vyhlásil veřejnou zakázku na dodávku nábytku a pečovatelských lůžek. V obou soutěžích byl vybrán dodavatel. Jenže v případě lůžek musel několikrát doplňovat potřebné doklady a tím si významně zkrátil lhůtu pro samotnou výrobu.

„Na tuto situaci reagoval vybraný dodavatel odstoupením ze zadávacího řízení a odmítnutím uzavřít smlouvu,“ popisuje nečekaný problém mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Kraj v tu chvíli nemohl dělat nic jiného, než celou veřejnou zakázku na dodání lůžek zrušit a vyhlásit ji znovu.

„Průtahy ze strany dodavatele nebylo možné řešit změnou termínu plnění, neboť by to zcela ovlivnilo podmínky veřejné zakázky,“ upozornila Svatošová.

Nové klienty i zaměstnance měl rozšířený domov pro seniory nabírat už na přelomu června a července. Možné to tak bude jen z části. Kompletní otevření celého domova se tak muselo nejméně o dva měsíce posunout, s největší pravděpodobností se uskuteční v září.

„V původním termínu zprovozníme alespoň jedno patro přístavby. Vybavení zde bude zajištěno pečovatelskými lůžky určenými na obměnu starších lůžek,“ konstatovala mluvčí kraje.

Podle ředitelky domova Hany Hlaváčkové je to řešení sice nouzové, ale zároveň jediné, které umožní urychlený příjem části klientů. Nová přístavba bude mít kapacitu 109 míst, v pořadníku však bylo k 5. červnu celkem 525 žadatelů.

„Zájem je opravdu mimořádný, některé žádosti jsou velice akutní. Alespoň těm nejnaléhavějším budeme moci vyhovět v plánovaném termínu,“ pravila ředitelka.

Pět pečovatelek našli rychle. Nabrat desítky dalších bude těžší

Podle ní je, vyjma lůžek, domov na otevření víceméně připraven. „Už se jen dokončuje montáž dalšího nábytku, jako jsou skříně nebo kuchyňské linky, pracuje se ještě v suterénu,“ prozradila.

Na zprovoznění alespoň části přístavby je už domov připraven i co do počtu zaměstnanců. V těchto dnech přijímá pět nových pečovatelek. „O práci u nás zájem je, bylo z čeho vybírat,“ podotkla Hana Hlaváčková.

Přijímání klientů do plné kapacity v září má však jednu zásadní podmínku. „Že bude vybrán uchazeč do konce června a současně bude i uzavřena v tomto termínu smlouva. Pak se dodání lůžek předpokládá do konce srpna,“ upozornila Jitka Svatošová.

Spolu s dalšími klienty budou muset do nového domova pro seniory přijít i noví zaměstnanci. „Budeme jich muset přijmout zhruba sedmdesát. Nejvíce bude pečovatelek a zdravotních sester, hledáme ale i pracovnice na úklid nebo do sociální péče,“ nastínila Hlaváčková. Najít takový počet zaměstnanců už snadné nebude.

Petice proti demolici původního pavilonu nemocnice nezabrala

Při plné kapacitě se stávající domov o 120 lůžkách rozroste o 109 nových míst. Na 34 z nových lůžek budou poskytovány pobytové sociální služby domova pro seniory, zbylých 75 bude zařazeno mezi lůžka se zvláštním režimem a určena budou především pro lidi s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence.

Stavba nové budovy trvala dva roky, začala v polovině roku 2017 a přišla celkem na 175 milionů korun. Vyrostla na místě, kde stával starý nemocniční pavilon číslo 10. V něm sídlilo oddělení dlouhodobě nemocných a plicní. Pavilon vyrostl v roce 1906 a patřil k původní nejstarší části nemocnice.

Právě proto se snaha kraje u vedení města zpočátku nesetkala s pochopením. Na konci roku 2015 se dokonce šířila petice proti demolici pavilonu. „S myšlenkou likvidace historické části nemocnice se nemohu smířit,“ psal v otevřeném dopise tehdejší radní Ivan Kuželka.



„Záměr rozšířit kapacitu domova pro seniory jsem vítal. Ale nečekal jsem, že to bude řešeno likvidací budovy, kterou by došlo k nevratnému poškození architektonického a urbanistického konceptu historických objektů nemocnice,“ vyjádřil se. Odpor byl nakonec marný, z budovy se nakonec památka, jak chtěla část vedení města, nestala a s její demolicí vyslovila rada souhlas.