Domov pro seniory ve Staré Roli se Karlovým Varům prodražil

„Změnových listů původního projektu je na šest desítek,“ konstatoval Trtek.

Z toho pramení i zpoždění dokončení celého díla. „Návaznost rekonstrukce původního objektu na dokončení nového byla zanedbaná. Když už jednou barák rozkopeme, z logiky věci bychom měli vyměnit vše, co lze. A na to původní projekt nepamatoval,“ vysvětlil Trtek posunutí termínu i navýšení ceny, které však nekonkretizoval.

Proto v rámci rekonstrukce starého objektu domova firma oproti původnímu záměru udělala daleko víc práce. Měnily se rozvody vody, elektřiny, nové jsou i stoupačky, vzduchotechnika, opravy se dočkal také krov objektu.

Klid na dvacet let

„Je proto logické, že rekonstrukce vychází finančně úplně jinak než původní záměr,“ zdůraznil Trtek. „Má to ale jednu výhodu – po rekonstrukci nebude nutné do objektu dvacet let sáhnout,“ doplnil jej další z náměstků Petr Bursík.

Rekonstrukce původní budovy domova pro seniory navazovala na výstavbu nového traktu zařízení, která skončila na podzim loňského roku. Město za ni ze svého rozpočtu zaplatilo 68 milionů bez daně. Výstavba nové budovy se obešla bez nutnosti tu původní uzavřít a klienty zařízení přestěhovat.

„Dostavba domova byla jednou z priorit koaliční smlouvy, kterou se podařilo splnit,“ uvedl tehdejší náměstek primátora Čestmír Bruštík při jednom z kontrolních dnů na stavbě.

Kapacita 61 lůžek

Provozovatelem domova je Městské zařízení sociálních služeb. Podle jeho ředitele Milana Martinka nebude problém naplnit celkovou kapacitu zařízení, která bude po dokončení všech prací 61 lůžek.

„Nová budova je prakticky plně obsazená,“ popsal současný stav Martinek. Moderní trakt má přitom 40 míst v převážně dvoulůžkových pokojích. Ředitel Městského zařízení sociálních služeb předpokládá, že celkovou kapacitu zařízení po rekonstrukci zaplní do konce letošního roku.

„Nemůžeme samozřejmě přijmout všechny nové klienty najednou, je zde takzvaná adaptační doba. Současně s nárůstem počtu klientů musíme rovněž přijmout i nové zaměstnance,“ uvedl Martinek.

Posunutí termínu bylo pro městskou organizaci trochu problematické. „Naplánovali jsme si jak proces plnění domu novými klienty, tak přijímání nových zaměstnanců. A najednou bylo vše jinak,“ posteskl si ředitel.

Navíc to podle něj mělo dopad i na dotaci, kterou Městské zařízení sociálních služeb dostává od kraje. „Ta byla původně kalkulovaná na jiný počet klientů. Museli jsme proto podklady přepočítat a výši dotace tím korigovat,“ dodal Milan Martinek.