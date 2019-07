Sokolov postaví domov pro seniory sám, obejde se i bez pomoci kraje

Krajští radní ovšem při projednávání záměru nebyli podle sokolovské starostky Renaty Oulehlové jednotní a materiál z jednání stáhli. Podle mluvčí kraje Jany Pavlíkové ovšem není stav definitivní.

„Rada kraje bude pokračovat v projednávání způsobu, jakým se kraj bude podílet na výstavbě plánovaného Domova pro seniory v Sokolově, a v této věci spolupracuje s vedením města,“ konstatovala Pavlíková.

Myšlenka, že by při stavbě spojilo své síly město s krajem, vznikla podle starostky Oulehlová z kraje letošního roku.

„Podle původního záměru měl vše převzít kraj. Město by na něj převedlo jak projekt, tak pozemek a 51 milionů korun z rozpočtu města s tím, že kraj objekt postaví a bude jej i provozovat,“ nastínila původní záměr sokolovská starostka.

Tento způsob odsouhlasili jak sokolovští radní, tak zastupitelé. Vzhledem k rozhodnutí krajských radních ovšem museli na sokolovské radnici změnit přístup.

„Záměrně jsme čekali, aby o stavbě rozhodlo až nové zastupitelstvo. Teď už jsme měli vysoutěženého dodavatele stavby, takže jsme se rozhodli pokračovat v projektu i bez podpory kraje,“ uvedla Oulehlová.

Vybudování speciálního zařízení pro seniory má podle projektu sokolovskou radnici přijít na 160 milionů korun.

„Je to asi poprvé, co budeme vlastními silami zajišťovat tak velkou výstavbu,“ naznačila starostka. Jedním dechem ale doplnila, že podobné zařízení ve městě chybí. „Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o potřebné,“ zdůraznila své krédo starostka.

Stavět se podle ní začne ještě v letošním roce. Město má v rozpočtu pro letošek vyčleněnou částku 50 milionů korun.

Domu pro seniory dala jméno bývalá škola

Vybudování zařízení pro seniory patří mezi priority radnice už od dob bývalého vedení města. Vyroste na místě, kde dříve stávala 4. základní škola. Od té se odvíjí i navrhované jméno domova – Čtyřka.

„Domov se zvláštním režimem pro lidi, kteří se už o sebe nedokážou sami postarat, bude mít celkem 61 lůžek,“ představila projekt Renata Oulehlová.

Většina z postelí, přesněji 41, bude na jednolůžkových pokojích. „Chystáme ovšem i deset dvoulůžkových pokojů,“ upřesnila starostka. Samozřejmostí je, že každý z pokojů bude mít vlastní sociální zařízení. Na každém patře navíc bude i centrální koupelna.

Podobné zařízení podle starostky ve městě i v regionu žalostně chybí. I proto chce do budoucna sokolovská radnice usilovat o to, aby kraj kapacitu zařízení zařadil do systému dotovaných lůžek.