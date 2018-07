Domovy pro seniory v Karlovarském kraji čeká reforma, některé i sloučení

Rozsáhlou analýzu týkající se seniorů v kraji má na stole hejtmančin náměstek pro sociální oblast Petr Kubis (ANO). Vyplývá z ní i to, že na Chebsku je v současné době 464 lůžek registrovaných jako domov pro seniory, z čehož 391 dotuje stát a kraj, na Sokolovsku jich je 200 a stejně je tomu i na Karlovarsku, kde ovšem lůžka již řadu let citelně chybějí.

„V letošním roce skončí rekonstrukce domova Skalka, kde počítáme s kapacitou 100 lůžek domova pro seniory a osm lůžek domova se zvláštním režimem. Možná že nastal čas spravedlivě začít rozkládat lůžka po celém kraji,“ uvedl Petr Kubis.

Řešení vidí v tom, že se k 1. lednu 2019 sloučí Skalka s domovem v Dragounské ulici. S tím už souhlasili i krajští zastupitelé. Skalka má v současné době 50 lůžek, k tomu by se mělo přidat 80 z Dragounské. Až bude Skalka obsazená, zbude ještě 30 lůžek. Ty by chtěl v budoucnu přesunout do okresu Karlovy Vary. Petr Kubis ujistil, že kraj bude potřebovat všechen personál z Dragounské a slučování chebských domovů bude mít šetrnou podobu.

„Nechceme žádné klienty násilím stěhovat na Skalku. Budeme s nimi, jejich rodinnými příslušníky i zaměstnanci vyjednávat. Celý rok 2019 bychom chtěli věnovat přesvědčování klientů, aby odešli na Skalku,“ řekl.

Budova domova v Dragounské patří Chebu. Po jejím vystěhování by tam podle Petra Kubise mohly vzniknout malometrážní byty pro seniory s pečovatelskou službou. Pokud už by jim tato péče nestačila, přecházeli by do domova Skalka nebo třeba Spáleniště.

Zastupitelé kraje se postavili proti plánu

Proti plánu kraje se ale postavili zastupitelé. Například ti ze sociální demokracie upozorňují, že užitečná a potřebná Skalka měla před rekonstrukcí kapacitu 115 lůžek, což i s Dragounskou znamená celkem 195.

„Kvůli rekonstrukci Skalky se její kapacita snížila na 50 lůžek, což mělo být dočasné a po skončení investice se měla vrátit. Do toho přišel návrh na slučování a z původní kapacity 195 bude dohromady v první fázi 130 a po uzavření Dragounské 100 lůžek,“ řekl Petr Navrátil (za ČSSD) s tím, že Cheb ve finále přijde o 95 lůžek. „Protože nám stárne populace, tak se domnívám, že by se kapacita měla navyšovat. Ale rozhodně ne tím, že se bude snižovat na Chebsku,“ naznačil.

Sociální demokraté na městském zastupitelstvu uspěli s návrhem, který požaduje v tomto případě zachování kapacity 180 lůžek. Souhlasila s ním například i opoziční Volba pro město bývalého starosty Antonína Jalovce.

„Vnímáme to jako ohrožení, protože za současné situace jsou všechna lůžka obsazená. Když kraj argumentuje, že v Chebu je počet lůžek na obyvatele vyšší než na Sokolovsku a Karlovarsku, že jsme na tom dobře a jinde jsou na tom špatně, jenže pak na tom budeme také špatně,“ vysvětlil exstarosta.

Zároveň dodal, že místo toho, aby kraj dobudoval chybějící kapacitu, řízne do Chebska. Volba pro město už navrhla veřejné projednání této věci, kam by přišli zaměstnanci domovů i příbuzní a mohli se na plány zeptat. „Spousta informací chybí, a pak vznikají fámy,“ poznamenal Antonín Jalovec.

Pro zachování kapacity se vyslovilo rovněž Hnutí 2018, ze kterého je i bývalá místostarostka Gabriela Licková. Ta už se kvůli změnám obrátila na krajské zastupitele a chce, aby to samé udělali i ostatní chebští kolegové. „Je zapotřebí tohle rozhodnutí zrušit a najít jinou cestu,“ řekla.

Upozornila přitom, že krajská rada rozhodla o domovech pouhé tři dny před konáním zastupitelstva. Pod bodem 94 byly vložené do programu až před samotným jednáním. „Jde přitom o velmi závažnou věc, se kterou by se měla veřejnost dopředu seznámit a řada lidí by se jejího projednání chtěla osobně zúčastnit,“ uvedla.

Kvůli slučování domů už vznikla v Chebu i petice, kterou podepisují zejména klienti a jejich příbuzní. Obsahuje sedm bodů, proč s ním nesouhlasí. Jedná se například o to, že klienti špatně nesou změnu prostředí, hrozí tak zhoršení jejich zdravotního stavu, z Dragounské se snáze dostanou do obchodu a další.