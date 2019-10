Islamistovi ze Slovenska navrhli za přípravu teroristického útoku devět let

Senát Městského soudu v Praze uzavřel hlavní líčení a nyní probíhají závěreční řeči stran. Žalobce pro muže navrhl devítiletý trest ve věznici s nejpřísnějším režimem a i vyhoštění z České republiky na neurčito.



Slovák Dominik Kobulnický byl fascinován radikálním islámem a teroristickým Islámským státem. To se projevovalo třeba i v tom, jak se oblékal. I to dopoledne ve své závěrečné řeči zdůraznil státní zástupce Martin Bílý.

„Je patrné, že to pro něj bylo jako droga,“ popsal žalobce Kobulnického vztah k militantnímu učení.

Závěry žalobce dopoledne napadla v obsáhlé argumentaci obhajoba. „Můj klient se od počátku cítí nevinen. Tvrzení obžaloby se nepodařilo prokázat,“ řekla advokátka Lucia Švecová. Podle ní svědci pospali jejího klienta jako milého a klidného chlapce.

Obhájkyně zpochybnila také znalecké expertízy a svědectví, které by jejího mandanta mohlo spojovat s radikálním islámem a terorismem. I pyrotechnika, kterou zajistili policisté v Kobulnického bytě podle obhajoby měla sloužit jen k výrobě zábavní pyrotechniky.

Kobulnický vinu popírá, ale měl vražedné myšlenky

Mladíka kriminalisté zatkli v prosinci před dvěma lety v jeho bytě ve Stodůlkách. Senát Silvie Slepičkové začal případ projednávat letos v lednu. Kobulnického výslech trval tři dny, muž obžalobu popřel.

„Měl jsem vražedné myšlenky,“ připustil. Týkalo se to však prý dřívějšího období, kdy přemýšlel o teroristickém útoku na prešovské autobusové nádraží. Islám ho prý začal fascinovat již na základní škole. Konvertoval k němu po svém odchodu do Čech před čtyřmi lety.

Během svého výslechu například i připustil, že se se rád obléká jako džihádisté.

„Líbí se mi to oblečení, ale dělám to jen sám pro sebe. Neznamená to ale, že chci někomu ubližovat,“ zdůraznil v rámci své výpovědi.

Chemikálie prý chtěl užít jen pro silvestrovský ohňostroj na rodném východě Slovenska.

U soudu se podle státního zástupce Martina Bílého podařilo prokázat, že obžalovaný chtěl podomácku vyrobenou výbušninu použít a zranit nebo zabít lidi.