Playboy ze seznamek vylákal z žen přes dva miliony. Dostal 9 let vězení

Dvaatřicetiletý rodák z Písku, který má trvalé bydliště na Městském úřadu ve Vodňanech, nikdy pořádně nepracoval. Sedmkrát trestaný recidivista spoléhal na to, že se líbí ženám a s něžným pohlavím to podle všeho uměl. Od roku 2013 se zaměřoval na svobodné ženy mladšího věku na internetových seznamkách jako je badoo.com, stesti.cz, lide.cz, elitedate.cz a další.

„Pan obžalovaný se prezentoval jako zájemce o vážné seznámení, uváděl o sobě údaje, které měly navodit u poškozených žen důvěru v jeho postavení a v jeho život. V některých případech stačilo jen pár schůzek, někdy ten vztah trval déle, ale vždy to jednání směřovalo k tomu, aby ujistil poškozené ženy o své důvěryhodnosti a poté z nich vylákal finanční částky,“ shrnula jeho taktiku státní zástupkyně Marie Musílková.

Dominik Don, narozený jako Vladimír Hřebíček, který později používal i jméno Dominik Myšák, měl v zásobě řadu historek. Muž s vizáží playboye se prezentoval třeba jako úspěšný manažer, který například potřebuje náhle půjčit peníze na nákup licence, aby mohl v práci dokončit svůj projekt. Jiné ženě, od které žádal půjčku, tvrdil, že bude kupovat drahý dům a nechce být nikde veden jako žadatel o úvěr.

Byla jsem naivní a hloupá

U soudu v pátek vypovídala poslední z více než deseti poškozených žen Hedvika B., která s Donem navázala sexuální vztah. „Říkal, že má nějaký internetový obchod a potřebuje peníze, aby mohl zaplatit za příjem zboží. Půjčila jsem mu deset tisíc korun. Chtěl dvojnásobek, ale tolik jsem neměla. Nevím, proč jsem si to neověřila, byla jsem hloupá a naivní. Napřed sliboval, že to vrátí, ale pak mi vzkázal, že mě nezná,“ popsala podvedená žena (další výpovědi najdete v tomto článku).

Ve srovnání s jinými Donovými oběťmi dopadla ještě dobře. Jiná žena půjčila švihákovi ve značkovém oblečení postupně přes 900 tisíc korun, další téměř půl milionu. Podle obžaloby přesáhly částky vylákané z žen v součtu dva miliony korun.

„V mnoha případech byly poškozené ženy tak zmanipulované, že poskytovaly finanční prostředky opakovaně, přestože obžalovaný neplnil předchozí sliby o vrácení peněz,“ připomněla žalobkyně. Muž jednal velmi přesvědčivě a stále je utvrzoval, že vše vrátí.

Poslechněte si, co u soudu vypověděly některé z poškozených žen:

Obhajoba to viděla jinak. „Poškozené od začátku věděly, že se jedná o vklad do podnikání a musely vědět, že nesou určité obchodně-podnikatelské riziko. Měly být opatrnější,“ řekla v rámci závěrečné řeči Donova advokátka. Nelíbil se jí ani příliš akční přístup vyšetřovatele. „V podstatě žádná z těch žen, které měly údajně peníze půjčovat, sama od sebe nikde nic neoznamovala. Pokud by nedocházelo až k nestandardně aktivní práci policie, tak by se zřejmě ani nepřihlásily,“ upozornila obhájkyně.

Okradl i zaměstnavatele

Dominik Don Dříve Dominik Myšák. Sedmkrát trestaný, čtyři odsouzení mu zahladila amnestie prezidenta republiky. Tři poslední rozsudky: České Budějovice - Myšák fyzicky napadl svou přítelkyni a oloupil ji o 50 tisíc korun, další peníze vybral z její platební karty. U soudu dostal v červnu 2015 trest 32 měsíců vězení, byl podmíněně propuštěn.

- Myšák fyzicky napadl svou přítelkyni a oloupil ji o 50 tisíc korun, další peníze vybral z její platební karty. U soudu dostal v červnu 2015 trest 32 měsíců vězení, byl podmíněně propuštěn. Mělník - poškozené Lindě U. odcizil mobilní telefon, za krádež dostal v červnu 2016 celkem 300 hodin obecně prospěšných prací.

- poškozené Lindě U. odcizil mobilní telefon, za krádež dostal v červnu 2016 celkem 300 hodin obecně prospěšných prací. Praha 1 - jako pracovník spediční firmy měl klientům doručit větší množství zásilek s luxusní kosmetikou. Část z nich zákazníkům předal, ale nechal si peníze vybrané na dobírkách. Ponechal si i některé zásilky. U soudu dostal v červenci 2017 tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let.



Soud neřešil jen vylákané peníze. Jedna z žen u sebe Dona ubytovala. Muž jí pak podle obžaloby téměř rozkradl domácnost. Odcizil televizi, notebook, tiskárnu, jízdní kolo, nádobí či šperky. Řadu věcí nabídl k prodeji na internetu. Během „šmejdění“ po bytě našel i ženinu platební kartu s PIN kódem a několikrát z ní vybral hotovost.

Donovi se také podařilo obelstít jednu úvěrovou společnost. Na základě lživých údajů z ní vylákal desetitisíce korun. S oblibou na něj nevzpomíná ani poslední zaměstnavatel. Obžalovaný tam odcizil například dva nové drony a zpeněžil je v zastavárně.

„Chtěl bych poděkovat slečně obhájkyni,“ začal svou závěrečnou řeč Dominik Don. „Je mi líto všechno, co se stalo, co jsem měl spáchat. Slyší se to opravdu špatně. Mrzí mě to. Nejsem tak špatný. Člověk se může změnit. Jediné, jak to můžu dokázat, je, že budu po propuštění vést řádný společenský život,“ kál se recidivista.

Soud neobměkčil. Za mřížemi má strávit celkem devět let vězení. „Na některou poškozenou stačilo pár slov, jindy musel obžalovaný založit obchodní společnost (aby se dostal k penězům). Všechno to byly chiméry, bubliny. Jeho obhajobu o tom, že se pokoušel podnikat, jsme nepřijali,“ řekl předseda senátu Petr Novák.

Do rozsudku se promítly i Donovy předchozí nevykonané tresty. Až na jeden. U Okresního soudu v Mělníku dostal předloni za krádež mobilu 300 hodin obecně prospěšných prací. Ani ty nevykonal. Tamní soud mu je proto zřejmě přemění na nepodmíněný trest a to v poměru jedna neodpracovaná hodina = jeden den vězení. Playboy ze seznamky tak může za mřížemi strávit bezmála deset let.