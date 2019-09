Otec naplnil sen zemřelého syna, uspořádal fotbalový turnaj s osvětou

Ten turnaj neměl být ledajaký. Měl se konat ve prospěch Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, který pomáhá dětem i jejich rodičům zvládat každodenní strasti spojené s bojem se zákeřnou nemocí.

„Domča chtěl fond zviditelnit, protože z jeho pohledu se o něm neví tolik, kolik by si zasloužil,“ vysvětluje Robert Bárta.

Jeho syn se naplnění svého záměru nedočkal, na podzim rakovině podlehl. Jeho myšlenka však neumřela.

„Já jako tatínek si myslím, že dětské sny se mají plnit. Proto jsem se rozhodl, že spolu s rodiči a trenéry z Domčova klubu turnaj uspořádáme a spojíme ho s tím, co měl Domča rád, tedy s dobrým jídlem a zábavou,“ sděluje Bárta.

Charitativní turnaj pro fotbalové starší žáky, pojmenovaný Domčův sen, se v neděli opravdu uskutečnil. Do brněnských Ivanovic se sjelo deset moravských týmů včetně brněnské Zbrojovky a olomoucké Sigmy.

„Před půl rokem jsme si představovali malý komorní turnaj, ale odezva byla naprosto skvělá. Ozvala se nám spousta dobrovolníků a lidí, kteří měli zájem nadační fond Krtek podpořit, takže z toho vznikl turnaj se skvělou úrovní a velkým doprovodným programem. Právě to je splnění Domčova snu,“ popisuje Bárta.

Zúčastněné týmy poslaly startovné přímo nadačnímu fondu. „Děti se tak zřejmě poprvé ve svém životě staly donátory a přímými účastníky charitativní akce. Vidí tak, že v životě není jen radost, ale i starost,“ sděluje Bárta.

„Tento turnaj nemá obdoby. Velmi nás to těší, ale zároveň to přijímáme s respektem a pokorou, protože ten, co s touto myšlenkou přišel, už není mezi námi,“ oznamuje sociální koordinátorka fondu Kateřina Doležalová.