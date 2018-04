Podpora státu je nedostačující, říká žena pečující o svého bratra

Alexandra Javorská se stará o svého mentálně i fyzicky postiženého bratra. „Mamka má 85 let, tak jsem opatrovnictví převzala já,“ vysvětluje žena. O tom, že by mohla bratra umístit do některého z ústavů, nechce Javorská ani slyšet. „Vím, jak to tam vypadá,“ říká šedesátnice.

Na péči o bratra pobírá necelých devět tisíc měsíčně, což jí přijde jako nedostačující. „Stát by se nad tím měl pořádně zamyslet a domácí péči více podporovat,“ míní Javorská. Péči o sourozence věnuje své fyzické a psychické síly i téměř veškerý volný čas. „Je to náročné jako hrom. Zajde si na záchod, když mu přichystám věci, tak se sám obleče. Ale jinak vše musím hlídat, včetně drobných epileptických záchvatů, kterými trpí,“ popisuje žena.

Když popisuje, že zajít si do kina nebo na večeři nemá žena prakticky kdy, druhá přítomná opatrovatelka přitakává. „Starám se o svou maminku a o maminku přítele. Pokud jim chcete dát maximum možného, je to zátěž a jste uvázaná jako koza u kůlu. Naštěstí existuje například odlehčovací služba, která lidem pečujícím o své blízké umožňuje si na pár dní odpočinout,“ vysvětluje Věra Khunová.

Péči už si dokáže naplánovat

Jako člověk se zkušenostmi ze zdravotnictví i sociální oblasti má Věra Khunová v péči o dvě ženy výhodu. „Umím si tu péči naplánovat, vím, do čeho jdu, co dělám, to je má výhoda. Ale psychiku neovlivníte, i kdybyste měl zkušenosti za sto lidí,“ dodala žena.

Centrum pro rodinné pečující Poskytuje poradenský servis, například pomoc s vyřízením dávek, na které má osoba, o kterou je pečováno, nárok

Pořádá Vzdělávací kurzy vedené odborníky s dlouholetou praxí

Poskytuje podporu pro zvládnutí náročné životní situace

Organizuje setkání, při nichž rodinní pečující mohou sdílet své zkušenosti i starosti

Otevření nového centra v Havířově si obě ženy pochvalují. „Je dobře, že tady něco takového začne fungovat. Už proto, že se budu moci potkávat s ostatními rodiči a opatrovníky. Člověk zjistí, že jiní lidé mají třeba mnohem větší problémy a zvládají je. To vás namotivuje,“ doplnila Alexandra Javorská.

Centrum má lidi motivovat k domácí péči a má jim co nejvíce usnadnit život. Ve výsledku pak ušetří peníze státu. „Pro příklad v roce 2016 monitorujeme v pobytových zařízeních pro seniory 55 031 lidí, přičemž náklad na jedno obsazené lůžko činí průměrně 26 810 korun měsíčně,“ potvrdil ředitel Centra sociálně zdravotních služeb Praha-Řepy Jindřich Kadlec.