VIDEO: Nafukovací dóm v Českých Budějovicích vrací návštěvníky do totality

Ankety a různé průzkumy ukazují, že nejmladší generace často neví příliš mnoho o tom, co se v tehdejším totalitním státě dělo, a ztrácí povědomí, co bylo v roce 1989. „Náš projekt to chce změnit a především žákům a studentům ukázat, jaké to bylo,“ uvedl iniciátor akce Lukáš Nádvorník.

Při příležitosti 30. výročí sametové revoluce ho připravil ve spolupráci s historikem Petrem Blažkem i ředitelem Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR Miroslavem Vaňkem.

Autoři chtějí vtáhnout diváky do totalitního Československa a umožnit jim na chvíli dobovou atmosféru prožít na vlastní kůži. Také proto dovnitř lákají „esenbáci“.

„V té době jsme nežili, a proto jsme se přišli podívat, abychom se něco dozvěděli,“ řekla jedna z návštěvnic Zuzana Mikolášová, která dorazila s kamarádem. Projekční dóm ve tvaru černé koule na bílém podstavci doplňují velkoplošné informační panely.

„Naším cílem je představit základní rysy komunistického režimu, které však často měly na konci 80. let také svoji absurdní až komickou rovinu,“ dodal odborný garant projektu a historik Petr Blažek. Instalace je přístupná veřejnosti každý den od 8.30 do 19 hodin.