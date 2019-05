Petici za delší otevírací dobu Dolní zahrady podpořili radní z kraje

Jihočeští radní podpořili petici proti omezení vstupu do Dolní zahrady v Hluboké nad Vltavou, kterou sepsali místní obyvatelé. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) ji předá ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD).

Správa státního zámku začala od ledna část parku kvůli vandalismu mimo návštěvní dobu památky zamykat. „Zahrada byla vždycky otevřená a vždy mohli jít lidé na zámek a užít si toto romantické prostředí. Podle nás je škoda ji zavírat,“ uvedla Stráská.

Hejtmanka chce proto petici se zhruba 1 600 podpisy místních i turistů předat ministru při jeho návštěvě na jihu Čech. „Předám mu ji veřejně při našem setkání v polovině května,“ potvrdila.

Spor mezi památkáři a městem odstartoval poté, co správa zámku kvůli vandalům a ochraně vzácných stromů omezila provoz v Dolní zahradě. Na protest místních i nesouhlasné stanovisko hlubockých zastupitelů však už zareagovala správa zámku kompromisním řešením.

„Rozhodli jsme se částečně vyhovět přání veřejnosti a upravili vstup do Dolní zahrady. V květnu a červnu bude přístupná od 8 do 20 hodin, o prázdninách do 21, v září a v dubnu do 19 a od října do března do 17 hodin,“ popsal hlubocký kastelán Martin Slaba.

„To je pro mě novinka. Jsme rádi, že kastelán reaguje na naše výhrady. Ale stejně chceme nechat prostor k dalšímu jednání zastupitelům a hejtmanství, aby se to ještě vylepšilo,“ reagovala Olga Trčková, iniciátorka petice a majitelka knihkupectví, kde lidé archy podepisovali.

Bonusem pro milovníky večerních romantických procházek je 1. květen, 1. červen, 1. červenec, 1. srpen a 1. září, v těchto dnech je zavírací doba v Dolní zahradě posunuta o další dvě hodiny.

Kastelán připomněl, že k zamykání Dolní zahrady ho přiměly tři zásadní důvody – ochrana stromů, samotné památky a úspora nákladů. Obnovování škod je podle něj nekonečné.

„Někteří návštěvníci ničí unikátní stromy a keře, lezou do kašen, ohrožují zámek drony, zkoumají, jak se dostat do obřadní síně či na litinovou terasu. Hrají v zahradě fotbal, venčí psy bez vodítka a pro dobré selfie jsou schopni vyšplhat kamkoliv,“ popsal před časem.

V současnosti Slaba považuje spor o vstup do Dolní zahrady za uzavřený. „Ministerstvo kultury už v únoru vydalo vyjádření, kde se jednoznačně postavilo za rozhodnutí správy zámku. Po odborné stránce je věc vyřízená, my odpovídáme za ochranu památky. Přesto jsme vyšli místním vstříc a v tuto chvíli to považuji za ukončenou věc,“ potvrdil hlubocký kastelán.

Toto opatření není výjimečné. Na většině historických objektů je vstup do unikátních zahrad omezený. V zimě je například uzavřený park v Krumlově. Na noc se zamyká v Třeboni, ačkoli je v centru města. Horní šedesátihektarová zahrada s parkem před hlubockým zámkem zůstává otevřená bez omezení.