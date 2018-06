Vondráčková na festivalu po Neckářovi nevystoupí, spor s obcí řeší policie

„Ke zrušení došlo v pátek kvůli klamavému jednání pořadatele slavností, který se pokusil prezentovat vystoupení Heleny Vondráčkové jako společný koncert s Václavem Neckářem. Žádný takový koncert ale nikdy nebyl plánovaný, každý z umělců měl na slavnostech vystupovat zvlášť,“ uvedl management zpěvačky v tiskové zprávě rozeslané médiím.

„Starosta města byl na klamavé jednání několikrát upozorněn, přesto nesjednal nápravu. Proto Agentura MM Praha vystoupení Heleny Vondráčkové s kapelou Charlie Band bez náhrady zrušila,“ stojí dále ve zprávě.

Ta se mimo jiné odkazuje na internetové stránky obce, na kterých měla pozvánka na akci titulek „Koncert Helena Vondráčková a Václav Neckář“.

Zpěvaččin tým také poukazuje na to, že z plakátu není dostatečně zřetelné rozdělení obou vystoupení. Domnívá se proto, že obec lidi klamala, navíc tak prý činila i po pátečním zrušení vystoupení Vondráčkové ze strany agentury a dál inzerovala prodej lístků.

V pondělí po poledni už byla pozvánka na akci s informacemi o předprodeji vstupenek z obecních stránek stažená.

Starosta: Dopředu jsme zdůraznili, že na akci vystoupí i Neckář

Komunikace mezi jednatelem agentury a zpěvaččiným manželem Martinem Michalem a starostou Radimem Sršněm nakonec vyústila až v podání trestního oznámení na druhého jmenovaného, a to kvůli údajnému klamání spotřebitele, poškozování cizích práv a dokonce i vydírání.

Podle Michala kvůli tomu, že starosta pohrozil medializováním celé záležitosti.

Sršeň veškeré výtky odmítá. Obec podle něj nijak nepochybila a kroky agentury označuje za zcela bezdůvodné a absurdní.

„Od začátku komunikace od nás dostala agentura, která koncerty pro management Heleny Vondráčkové zprostředkovává, informaci, že ve stejný den na pódiu vystoupí také Václav Neckář s kapelou Bacily. Tuto informaci jsme agentuře akcentovali na základě vědomí, že Helena Vondráčková nemá ideální vztahy se všemi svými pěveckými kolegy, zvláště pak se členy bývalé vokální skupiny Golden Kids, kde působil také Václav Neckář,“ uvedl.

„Až o mnoho týdnů později začal management rozporovat plakát a požadoval, aby u obou jmen byly uvedeny časy vystoupení, a tak bylo veřejnosti zřejmé, že umělci nevystoupí společně. Uvedenou e-mailovou komunikaci můžeme a asi budeme muset při vyšetřování doložit,“ dodal.

Z jeho vyjádření také vyplývá, že z trestních oznámení a zapojení policie obavy nemá.

„Situaci považujeme za smutnou a mrzí nás. Ovšem na základě rešerší v médiích vnímáme skutečnost tak, že jako normální lidé chodí pravidelně do kostela nebo do posilovny, agentura MM vlastněná manželem Heleny Vondráčkové Martinem Michalem chodí pravidelně podávat trestní oznámení na kde koho,“ okomentoval to Sršeň.