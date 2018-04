V Dolní oblasti Vítkovice ukazují optické iluze

„Nabudou tak dojmu, že vstupují do světa, kde se neuvěřitelné stává skutečností, dospělí se mění na trpaslíky, kulička se kutálí do kopce a mizí věci, které jsme ještě před chvílí na vlastní oči viděli,“ říká Pavlína Copková, mluvčí Dolních Vítkovic.

Smyslem představených iluzí je dovést návštěvníka k lepšímu poznání skutečnosti. Výstavu, jejíž slogan zní „Nechte se oklamat, abyste se dozvěděli víc o lidské mysli“, připravil Psychologický ústav Akademie věd České republiky.

U každého z vystavených exponátů se v jeho bezprostřední blízkosti nachází vysvětlení toho, jak funguje, mimo to se v prostoru výstavy pohybují proškolení animátoři.

Výstava je rozčleněna na místnosti, jež se zaměřují na jednotlivé klamy.

„Jsou zde pokoje, ve kterých se například dozvíme, co všechno mozek zvládne, jak můžeme vytvořit iluzi pohybu nebo také to, že uvidíme pouze to, co náš mozek bude chtít,“ dodává Copková.

Klamárium, které je z velké části interaktivní, se nachází v prostoru dočasných výstav v přízemí Velkého světa techniky a bude k vidění až do konce října.