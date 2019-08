VIDEO: Resort v Dolní Moravě se rozšiřuje, otevřel Mamutí horskou dráhu

Atrakce láká, první zájemci si jízdu vyzkoušeli už minulý čtvrtek, v pátek se svezlo už přes tisíc lidí. Na bobové dráze, která se klikatí lesem, mohou jezdci vyvinout rychlost až 50 kilometrů v hodině.



Při převýšení 364 metrů mimo jiné prosviští 25 zatáček, z nichž jedna má 360 stupňů a leží ve výšce 12 metrů nad zemí. Adrenalinové jezdce čekají také 4 skoky nad lesními cestami a projedou osmičkovou smyčku či podzemní tunel.

Automatický systém jezdce brzdí, pokud by měl překročit bezpečnou rychlost nebo se přiblížil jinému bobu.

„V celkovém srovnání je to momentálně nejmodernější dráha na světě. Jsou zde použity bezpečnostní prvky, jako jsou tři různé brzdové systémy či kontrolní systém rozestupů na trati, který zamezí srážce bobů na principu adaptivního tempomatu s plynulým dobrzděním,“ říká zástupce dodavatele stavby Jiří Lhota.

Na start u chaty Slaměnka v nadmořské výšce 1 116 metrů mohou zájemci vyjet lanovkou nebo na bobech. Dráha je otevřena denně od devíti do osmnácti hodin.

Jedna jízda nahoru a dolů vyjde dospělého podle ceníku na 380 korun, kdo využije akční jízdenky ráno mezi 9. a 10. hodinou nebo večer v čase mezi 18. až 21. hodinou, zaplatí 290 korun. Jízdné pro děti stojí 210 korun.

Do turistického centra pod Králickým Sněžníkem, které bylo ještě před pár lety jedním z nejpustších míst Pardubického kraje, láká návštěvníky už čtvrtým rokem Stezka v oblacích. Stavba tyčící se 55 metrů nad krajinou nabízí výhledy do širokého okolí, na pohled do sousedních Jeseníků však kvůli nedalekému vrchu Slamník zapomeňte.

Mamutí horskou dráhu a Stezku v oblacích doplňuje od loňského roku také Obří mamut. Třináct metrů vysoká atrakce, která byla zapsaná do České knihy rekordů, nabízí dětem ve dvou patrech zábavu i poučení.

Z chobotu mamuta pak vede 24 metrů dlouhá skluzavka vedoucí do Mamutíkova vodního i pískového světa a lesního zážitkového parku. Rodinné vstupné s maximálně třemi dětmi vyjde na 760 korun.

Stezka v oblacích

VIDEO: Stezka v oblacích. Unikátní stavba láká turisty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Resort letos na jaře otevřel také Stamichmanovu štolu. Návštěvníci v ní díky zážitkové hře a příběhu objeví 450 metrů podzemí a zjistí více o hornickém řemesle.

Rekreační areál v Dolní Moravě se během několika posledních let stal vyhledávaným turistickým cílem. Díky dotacím z evropských fondů společnost Sněžník rozšířila lyžařské středisko, které nabízí celkem 9,3 kilometru sjezdových tratí s dvěma čtyřsedačkovými lanovkami.