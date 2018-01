Dolní Morava na Orlickoústecku láká obyvatele penězi!

Starosta Dolní Moravy Richard Novák to Rádiu Impuls potvrzuje. Bilanci 300 obyvatel by tak chtěl postupně vytáhnout na 500: „Nám to do rozpočtu obce přináší díky rozpočtovému určení daní více peněz. V minulém roce to bylo řádově 15 lidí, v letošním roce očekáváme, že toho bude řádově více. Hlavní impuls pro vyplácení těchto peněz je to, že tady v současné době žije velké množství lidí, kteří v obci dlouhodobě bydlí, ale trvalý pobyt tady nemají.“

Podle starosty Nováka to má Dolní Morava všechno dobře spočítáno. Na obyvatele s trvalým pobytem dostává ze státního rozpočtu až 8 tisíc korun každý rok. I s pětitisícovým výdajem pro nového obyvatele se tedy obci novinka vyplatí. Rozhovor se starostou Dolní Moravy si můžete v rámci naší pravidelné rubriky Muž na radnici poslechnout už za 40 minut.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze zvukového záznamu: