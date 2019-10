Místo turniketů živý člověk. Dohledová služba se v Sokolově osvědčila

Opatření se týká všech šesti škol ve městě. Podle sokolovského místostarosty Jana Picky jsou reakce všech zainteresovaných institucí na toto řešení pozitivní. „Jak ředitelé škol, tak příslušníci státní i městské policie tvrdí, že se tento krok povedl,“ konstatoval Picka.

Funkce dohledové služby v Sokolově vznikla v rámci projektu Bezpečná škola. Podnětem pro spuštění tohoto projektu byly incidenty na školách nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Za přínosný, smysluplný a hlavně fungující prvek ochrany škol označil sokolovský projekt i náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis, do jehož gesce spadá i bezpečnost. „Je to námět, kterým se chce kraj do budoucna zabývat,“ naznačil.

Kraj podle jeho slov plánuje vytvořit metodiku, která by městům nastínila, jak při řešení dohledové služby postupovat. Nevyloučil zároveň, že by se mohla dohledová služba do budoucna stát i předmětem dotací.

„Nově totiž v rámci dotačních programů prevence kriminality poskytujeme obcím finanční prostředky. Toto může být jedno ze zaměření,“ potvrdil Kubis.

V Ostrově při hlídání škol spoléhají na elektroniku

Zkušenosti se zabezpečením škol mají i v Ostrově. Místní 5. základní škola má dokonce certifikát jednoho z nejbezpečnějších zařízení svého druhu v republice.

Ostrovští se ovšem vydali jinou cestou. Budovu hlídá elektronika. V praxi to vypadá tak, že se žáci i učitelé do školy dostanou jen pomocí elektronického čipu, kterým otevřou vstupní dveře. Procedura bezpečného vstupu pak pokračuje turniketem.

„Rozhodnutí o tom, jakým způsobem školu zabezpečí, bych ale nechal na samotných ředitelích. Oni musejí posoudit, co je pro ně lepší a jaký systém by preferovali. Jeden systém už nám v Ostrově funguje, podle něj se zbylí ředitelé mohli inspirovat,“ konstatoval starosta Ostrova Jan Bureš.

Radnice ovšem podle něj pomůže a najde cestu k financování vybraného projektu. Obdobně jako 5. základní škola je chráněná i takzvaná jednička. „Jen s tím rozdílem, že v této budově nejsou turnikety, pouze vstupní systém na čipové karty,“ upřesnil Bureš. V poslední ostrovské škole pak funguje recepce, tedy obdoba dohledové služby.

Města v regionu si nechala před třemi lety vypracovat analýzu zabezpečení základních škol a dalších obdobných zařízení ve správě radnic. Podle výsledků této studie přijdou bezpečnostní opatření řádově na miliony korun.