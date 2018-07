Noční zasedání pardubické politiky neláká, ze sálu raději předčasně mizí

Největšími kritiky v pardubickém zastupitelstvu jsou jednoznačně politici ze sdružení Pardubáci. Trojice František Brendl, Milan Košař a Aleš Klose celé čtyři roky podrobovala vedení radnice místy až drtivé kritice.

Po pohledu na přehled účasti politiků na hlasování zastupitelstva je navíc zjevné, že to vždy stihli udělat v rekordně krátké době. Tito zastupitelé hlasovali jen v 52,6 procentech projednávaných bodů. Například politici z ODS měli během volebního období účast 89,5 procent.

„Mrzí mne, že jsme poslední, ale mám pro to logické vysvětlení. Na ty důležité body jsme tam vždy byli, ale jelikož primátor nezvládá dobře řídit jednání, a to často končí až kolem půlnoci, není možné tam sedět celé večery. Navíc jako opozice jsme často v sále úplně zbyteční, protože si vedení radnice stejně dělá, co chce,“ uvedl Aleš Klose.

Ten podle statistik radnice dopadl úplně nejhůř ze všech 39 zastupitelů. Hlasoval jen v 39 procentech případů (výsledky jsou bez posledního zasedání, které bylo v červnu).

Pravda je, že na pozdní konce zasedání městského parlamentu si stěžovali během posledních čtyř let zástupci většiny stran. Před příchodem primátora Martina Charváta z hnutí ANO do funkce začínalo zasedání ve 14 hodin a většinou bylo nejpozději kolem 20. hodiny po všem. Nyní je praxe dramaticky jiná.

Délka zasedání odpovídá míře kritiky

„Zasedání od 16. hodiny jsme udělali kvůli veřejnosti, aby lidé mohli jednání sledovat osobně na radnici nebo přes internet. Mám takový pocit, že se proti nám obrátí vše dobré, co vymyslíme,“ uvedl primátor Charvát s tím, že ví, že v mnoha městech se začíná třeba v deset hodin dopoledne. Zastupitelé mají totiž ze zákona v den zasedání volno z civilního zaměstnání.

„Myslím, že by nám to nebylo nic platné. Jednou jsme začínali už v poledne, a stejně jsme skončili o půlnoci. Problém je v tom, že mnoho zastupitelů se neustále vyjadřuje k mediálně zajímavým bodům, a pak ze sálu mizí,“ uvedl Charvát.

Na to Aleš Klose reaguje tak, že kdyby byly body od vedení města kvalitně připravené, nebylo by potřeba se ke všemu neustále kriticky vyjadřovat.

„V minulém volebním období se nic podobného na radnici nedělo. Nyní je celá řada kontroverzních bodů připravená tak slabě, že se o nich mluvit musí. Že pak odejdeme před schvalováním běžných záležitostí, za problém nepovažuji. To jsou body, které se schválit prostě musí,“ dodal Klose.

Účast zastupitelů Pardubic na hlasování Nad 90 procent: 1. Karel Haas ODS 99,1 % 2. Jiří Rozinek ČSSD 98 % 3. Jaroslav Menšík ANO 95,2 % 4. Martin Charvát ANO 94,9 % 5. Jakub Rychtecký ČSSD 94,7 % 6. Jan Mazuch ODS 94,1 % 7. Miroslav Rubeš ANO 93,9 % 8. Ivana Dolečková ANO 93,8 % 9. Věra Laurynová ANO 93,2 % 10. H. Dvořáčková ANO 93,1 % 11. Petr Klimpl ODS 90,7 % ... Pod 65 procent: 33. Jiří Hájek STAN 64 % 34. Milan Košař Pardubáci 54,7 % 35. Jiří Lejhanec Patrioti 50,5 % 36. Vítězslav Novohradský 49,7 % 37. Jiří Skalický TOP 09 49 % 37. Š. Fraňková SPP 47,7 % 38. Pavel Svoboda 47,9 % 39. Aleš Klose Pardubáci 38,9 %. Poznámka: čísla jsou za celé volební období bez posledního červnového zasedání.Jan Procházka z ANO nebyl započítán, protože je zastupitelem jen krátce.

Jenže s tímto názorem úplně nesouhlasí zástupci ODS, kteří také sedí v opozici. A přitom se mohou pochlubit jednoznačně nejlepší účastí ze všech partají.

Vůbec nejlepší je lídr modré strany Karel Haas, který hlasoval v 99,1 procentech případů. „Není možné se předvádět u mediálně zajímavých bodů, a pak zmizet. Někdo totiž musí schválit i ty provozní věci,“ řekl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Pravda je, že nejednou se kvůli večernímu úprku zastupitelů dostalo osazenstvo na hranici usnášeníschopnosti.

„Prosím ty zastupitele, kteří jsou na chodbě, aby se vrátili do sálu. Už je nás jen 21 a brzo nebudeme moci hlasovat,“ žádal mnohokrát politiky předsedající primátor Martin Charvát.

Podle něj bude na nově zvolených zastupitelích, aby s poměrně šílenou praxí posledních čtyř let něco udělali. „V zastupitelstvu je nyní devět stran. Domluva je těžká. Uvidíme, jak to bude vypadat po říjnových volbách,“ dodal.