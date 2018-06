Část lidí sportoviště v Dobré Vodě vítá, další tvrdí, že je to černá stavba

Už dříve tam bylo asfaltové hřiště, na kterém se však znatelně podepsal čas. A tak se vedení Dobré Vody u Českých Budějovic rozhodlo, že pod hřbitovem na konci obce vybuduje nový sportovní areál odhadem za 16,5 milionu korun.

Před několika týdny už začala stavba a rýsuje se podoba prvního tenisového kurtu. Ještě předtím se však proti záměru postavila část obyvatel.

Upozorňují na možné porušení zákonů a obcházení stavebního řízení. Vůbec nejvíce však asi odpůrcům vadí, že je obec postavila před hotovou věc a nereagovala ani na petici.

Starosta Dobré Vody Jiří Šabatka se brání a říká, že postupují na základě platných povolení.

„Část obyvatel se postavila proti. Nyní jsme tak v situaci, kdy prozatím nepostavíme celý areál, ale pouze část, a to jeden antukový tenisový kurt za 2,6 milionu korun v místě, kde byl starý asfaltový plácek,“ upozornil Šabatka.

Dále uvedl, že se obec pro proměnu areálu rozhodla i proto, že má nyní dostatek finančních prostředků a tenis se v posledních letech těší v Dobré Vodě velké oblibě a v tamním klubu trénují i desítky dětí.

MF DNES byla přímo na místě stavby a v okolí a mluvila s řadou obyvatel. Zdaleka ne všichni však akci vítají.

„Nejsme proti tomu, aby prostor našel nové využití, je to vhodné místo. Jenže tady existovalo více nápadů na proměnu, ale nikdo se s námi o nich nebavil. Máme podezření na černou stavbu a na netransparentní zacházení s financemi. Zastupitelstvo obce nereaguje na podněty obyvatel, neguje je a pokračuje ve stavebních pracích,“ reagovala Jitka Hrdá, která žije poblíž areálu.

Další obyvatelé žijící nedaleko se naopak na nový prostor těší. „Měli bychom to kousek na dětské hřiště, což se nám brzy bude hodně hodit. A pokud tam bude i venkovní posilovna, tak to bude vyloženě paráda a určitě bych tam chodil,“ těší se Jan Čermák.

Na celou situaci se snaží pohlížet s nadhledem. „Chápu, že to někoho mohlo nepříjemně překvapit, přece jen tam lidé měli klid s výhledem k lesu, ale pořád si myslím, že je to dobrá věc. Ta plocha byla roky vyhrazená jako sportovně rekreační a teď se na ní konečně něco začíná dít,“ dodal Čermák.

Celý spor už ovšem není pouze v rovině odpůrců a podporovatelů projektu, kteří jsou rozdělení na dva tábory. Kromě petice už se projektem zabývají i stavební úřad a odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.

„V části pozemku na ornici je navezen asfaltový recyklát v části přístupové cesty, dále uskladněna výkopová zemina a dále je na pozemku uskladněn asfaltový povrch hřiště, kdy taktéž došlo k znehodnocení spodních vrstev ornice. Práce jsou vykonávány bez řádného stavebního povolení a vyjádření příslušných úřadů,“ píše obyvatel Dobré Vody Jiří Šinogl v dopise odboru životního prostředí, který má MF DNES k dispozici.

Upozorňuje i na další věci a především požaduje okamžité zastavení prací a uvedení do původního stavu.

Starosta Šabatka dále uvedl, že na akci je svolán státní stavební dohled. „My jsme se ale žádného zločinu nedopustili,“ reagoval. Upřesnil, že podkladní vrstvy kurtu už jsou dokončené a celý kurt by mohl být hotový a v provozu do konce června.

„Z celého plánu tak bude zatím jedna čtvrtina. Ještě jsme tam chtěli hned udělat i parkoviště, které by mohli využívat lidé přijíždějící na hřbitov,“ dodal starosta.

Podle údajů ze studie mělo v areálu vzniknout ještě osm parkovacích míst, chodníky a příjezdová komunikace, dětské hřiště, ještě jeden antukový kurt, univerzální hřiště pro volejbal či nohejbal s modrým umělým povrchem, plocha pro venkovní fitness a workout, provozní objekt, dřevěné relaxační terasy.

To vše na ploše bezmála 7 400 metrů čtverečních včetně upravených ploch zeleně. Do rozhodnutí stavebního dohledu však zůstane u jednoho kurtu a obec prozatím ani nepočítá s tím, že by dál pokračovala přes odpor části obyvatel.