Frýdlant chce lákat na Franze Kafku, který tu možná vymyslel román Zámek

„Velká hala. Kristus na kříži, který možná vůbec nebyl. Záchod bez vody, zespoda fičí vánice. Po dlouhou dobu jsem byl jediný host.“

Takhle si do svého deníku poznamenal vzpomínku na hotel Bílý kůň ve Frýdlantě Franz Kafka. Spisovatel, kvůli kterému jezdí do Prahy davy turistů, aby se prošli ulicí, kterou chodil, vyfotili se s jeho pomníkem a odvezli si hromadu triček s jeho portrétem.

Ve Frýdlantě, kde pobýval při svých pracovních cestách, není na Kafku zatím žádná upomínka. To se má ale změnit. Kafka by mohl být tahákem, který do města naláká turisty.

Lavička Franze Kafky

Hrad a zámek Frýdlant

„Chystáme na náměstí takovou parafrázi na lavičku Václava Havla, čili jen vyměníme spisovatele Havla za spisovatele Kafku. Pak bude po městě k nalezení několik nesmazatelných stop Franze Kafky, jejichž podobu nechci zatím prozrazovat, ale trochu jsme se inspirovali Járou Cimrmanem, takže to bude neotřelé. Kafku chceme také propojit s tradiční Letní jazzovou dílnou ve Frýdlantu, kam jezdí spousta lidí. Nabízí se i obnova hotelu Bílý kůň, mohl by tam být pokoj Franze Kafky, ale toho se musí chopit podnikatelský sektor, město nemůže všechno,“ zmínil starosta Dan Ramzer.

Informační centrum bude pro změnu sázet na placky s nápisem Ich liebe Friedland s odkazem na to, že Kafka psal německy. A v sortimentu nebudou chybět ani oblíbená trička s kafkovským motivem, hrníčky a další suvenýry. Už teď je tam k dostání brožurka, která vtipnou formou vysvětluje, co má vlastně Kafka s Frýdlantem společného.

Inspiroval ho zámek

Na své by si časem mohli přijít i milovníci záhad. Stále totiž není jasné, kde vzal Kafka inspiraci ke svému nejslavnějšímu románu Zámek. Jiří Slíva ze společnosti Franze Kafky má ale jasno.

„Z toho, jak Kafka románový zámek líčí, je to jednoznačně Frýdlant. Mnohotvárná budova ho fascinovala, je to i v jeho deníku. Velmi si oblíbil i cestu z města k němu. Je škoda toho nevyužít. “

Jak se vlastně slavný židovský spisovatel ve Frýdlantě ocitl?

„Kafka pracoval u Dělnické úrazové pojišťovny v Praze. Po roce 1918, když vzniklo Československo, vyfasoval jako inspektor bezpečnosti práce severní Čechy, kam jezdil na kontrolu textilních továren. A protože i ve Frýdlantě byla velká textilka, jezdil i sem,“ přibližuje Jiří Slíva.

Zádumčivého mladíka je možná těžké si představit jako inspektora pojišťovny. Svou práci ale bral velmi vážně. Tlačil na úřady, aby nařídili ve výrobě povinné ochranné pomůcky, hádal se s majiteli továren a zastával se dělníků.

Často přitom zapomínal, že vystupuje v zájmu pojišťovny. „Jak jsou ti lidé skromní, přicházejí k nám prosit. Místo aby vzali pojišťovnu útokem a udělali z ní kůlničku na dříví,“ napsal v dopise svému příteli Maxu Brodovi.

Jezdil do Frýdlantu za sestrou

Pracovní cesty ale nejsou jediným pojítkem Kafky s Frýdlantem. Milované sestře Ottle tam zařídil studium na Hospodářské a mlékárenské škole.

„Chtěla se osamostatnit od vlivu rodičů, chtěla hospodařit a vést statek. K tomu ale potřebovala osvědčení, které získala právě ve frýdlantské škole, jež měla velmi dobrou pověst. Kafka sem pak za Ottlou jezdil,“ líčí Slíva.

Budova školy, kde se Ottla učila mimo jiné podojit krávu, je teď ale prázdná.

„Zatím ji vlastní kraj, ale jednáme o převodu na město. Chtěli bychom tam mimo jiné zřídit knihovnu Ottly a Franze Kafkových, mohla by tam být i expozice o Kafkovi,“ dodal starosta Ramzer.