Do práce na kole

Cílem tradiční jarní akce není „honit“ kilometry, ale zkusit se v květnu co nejčastěji dopravovat do práce „na vlastní pohon“.



„V loňském roce do zaměstnání bez aut vyrazilo na Vysočině 657 registrovaných účastníků, kteří si připsali celkem 153.118 čistých kilometrů absolvovaných kolmo nebo pěšky, pravidelnost jízd se pohybovala v průměru kolem 80 %,“ komentovala loňské výkony náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová.

Na týmy o 2-5 lidech pak kromě dobrého pocitu čekají atraktivní ceny a další benefity. Výjimečný je v tomto směru Kraj Vysočina, který realizaci kampaně a soutěže podpořil už potřetí a v účastnických městech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou tak můžete vyhrát parádní jízdní kolo v plné výbavě.



Čekají vás ale i další ceny a akce „na triko“ od lokálních partnerů, které můžete vyhrát nebo zdarma využít. Vidět budete právě díky originálním tričkům, které získáte jako součást registrace. Registrace běží do konce dubna, ale neváhejte, nyní jsou nejvýhodnější. A pokud jste nenašli mezi účastnickými městy to své, vůbec to nevadí, můžete se připojit i tak, jen si v registraci vyberete Jihlavu, Třebíč nebo Žďár nad Sázavou.



Kompletní informace a registrace na: www.dopracenakole.cz