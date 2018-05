Do největší běžecké akce se zapojí i Jihlava

Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou přihlásit na www.olympijskybeh.cz do 11. června.

Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá přes třicet let a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční více než 80 běhů. Mezi nimi nebude chybět ani běžecký závod v Jihlavě, který nabídne trasu na 4,2 a 8,4 kilometrů a pro děti od 500 m.



Zázemí závodu se nachází v Amfiteátru Březinovy Sady Jihlava a program začíná pro školní běhy v 9:00 a pro hlavní závod v 16 hodin.

Registrace do všech závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 150 Kč. Děti do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.