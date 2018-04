Do ankety Moravskoslezská SESTRA 2018 se již mohou hlásit kandidáti

Vybírat nej… zdravotní sestru budou odborníci, do hlasování se bude moci zapojit i veřejnost.

Až do 31. květnamůže odborná veřejnost a jednotlivá zdravotnická zařízení v kraji nominovat své kandidáty do ankety Moravskoslezská SESTRA 2018, a to v pěti kategoriích - sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka, ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. O vítězce či vítězi šesté kategorie - sestra veřejnosti, pak rozhodnou obyvatelé regionu. Hlasovat budou moci v průběhu září a října pro jednu svoji favoritku z patnácti finalistek vybraných odbornou porotou.

„Práce zdravotnického personálu je velmi namáhavá a odpovědná. Uvědomujeme si to hlavně ve chvílích, kdy je nám těžko a nutně je pro sebe nebo pro své blízké potřebujeme. Pořádáním ankety chceme zdravotníkům poděkovat za záchranu zdraví a jasně říct, že si jich opravdu vážíme. Anketa zároveň dává možnost blíže představit veřejnosti tuto profesi, zvýšit společenskou prestiž ošetřovatelského povolání a vzbudit zájem mladých lidí o tuto práci,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Věří, že o anketu Moravskoslezská SESTRA 2018 bude stejně jako v předcházejících ročnících velký zájem.

Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 1. listopadu na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Čtvrtý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2018 vyhlásil a pořádá odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a odbornou záštitou prezidentky České asociace sester.

Podrobnosti o anketě, přesná pravidla i nominační formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje: www.msk.cz, www.sestra.msk.cz.