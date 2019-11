Přišli o dům i pozemky, aniž by o tom věděli. Podvodník dostal sedm let

Ten ještě v dalších případech čeká ve vazbě na rozhodnutí pražského soudu. Obžalována je i právnická osoba, firma N a L Marketing.

„Celá věc je nebezpečná tím, že byla promyšlena a provedena opravdu sofistikovaně. Musely se použít mnohé úskoky k tomu, aby nabyla legálnosti. To znamená úřední razítka, úřední postupy, ověřování podpisu a podobně. Nic netušící občané se najednou ocitli bez majetku,“ zmínil při zhodnocení rozsudku předseda senátu krajského soudu Petr Neumann. Škoda je téměř 12 milionů korun.

Verdikt ještě není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, jestli se odvolá. Hrozilo mu až deset let vězení. „Omlouvám se všem, kterým jsem ublížil a dostal je do špatné životní situace. S trestem jsem smířený, zaplatím za to, co jsem udělal. Jen prosím, aby byl trest ve spodní hranici. Na lavici obžalovaných mělo se mnou sedět víc lidí,“ řekl Dejsun.

Soud je ale přesvědčen o tom, že hlavou celého podvodu je právě Dejsun. Hovoří proti němu celá řada důkazů.

Majitelé netušili, že o nemovitosti přišli

Případy útoků na nemovitosti se staly na podzim roku 2012. Dejsun si před tím opatřil vzory notářských razítek a ověřovacích doložek. Falešná „kulatá“ razítka notářky si nechal vyrobit a díky nim vytvořil i padělané kupní smlouvy na dům a pozemky. Díky nim došlo na katastrálních úřadech v Liberci a Mladé Boleslavi k zaevidování nových vlastníků nemovitostí v Liberci Nových Pavlovicích a Bradleci na Mladoboleslavsku. Majitelé vůbec netušili, že o nemovitosti přišli.

Katastry měly jen mizivou šanci podvody odhalit. Podle státního zástupce Petra Hořína je notářsky potvrzený podpis považován za nejvyšší formu ověření. Na katastrech tak došlo ke změně vlastníka.

Nemovitosti pak vlastníka změnily několikrát. „To, čeho se obžalovaný dopustil, se nevidí každý den. Za svoji praxi jsem se s něčím podobným ještě nesetkal. Podvod byl velmi sofistikovaný. Obžalovaný využil nastrčenou firmu, v nastrčené firmě využil nastrčeného bílého koně a ten bílý kůň ještě zmocnil dalšího bílého koně,“ řekl státní zástupce Petr Hořín.

Na podvod se přišlo náhodou

Na podvod se přišlo náhodou, když si příbuzná majitelky náhodou všimla, že na neobývaném domě někdo vyměňuje okap. Do případu se vložila policie. Kauza měla nakonec happy end. V obou případech se podařilo vlastnictví převést zpět na původní majitele.

Útoků na katastr nemovitostí v rámci celé země však přibývá. Odborníci proto radí průběžně sledovat údaje v katastrech nemovitostí a ověřit si, že jsou všechny údaje v pořádku.

O tom, že nemovitost někdo prodává nebo žádá provést do katastru vklad vlastnického práva, dostane vlastník automaticky zprávu.

U katastru nemovitostí si lze také za poplatek zřídit službu sledování změn v katastru. Ta bude vlastníka automaticky a hned informovat o všech změnách a manipulacích s nemovitostí. Služba se dá objednat i na několik e-mailů nebo SMS. Nehrozí pak, že se majitel o změně na katastru nedozví, když mu podvodník přesměruje poštu.

Odborníci také radí, aby si lidé hlídali i nemovitosti patřící například prarodičům. Podvodníci mohou zneužít jejich důvěřivosti.