Tábor mění pravidla přidělování bytů, nájemníci městu dluží 25 milionů

Dluhy nájemníků v městských bytech v Táboře jsou tak velké, že by se za ně radnice mohla pustit do pořádné investice. Blíží se k 25 milionům korun. Za to by mohlo být několik dětských hřišť, opravená ulice nebo desítky parkovacích míst. Jenže jako ve všech městech napříč zemí, ani tady velkou část těchto peněz nikdy nebude možné získat.

Vedení radnice se nyní pokouší situaci částečně zvrátit a mění pravidla pro přidělování bytů. Do budoucna to může pomoci nejen snižování celkového dluhu, ale i většímu výnosu z jednotlivých nájmů.

U starých smluv zůstává vše stejné, ovšem ty nové se budou uzavírat pouze na dobu pěti let. Pokud bude vše v pořádku, může samozřejmě následovat prodloužení.

„Pokud nájemníci nebudou dlužníky a budou dodržovat zásady bydlení, smlouva se jim prodluží o dalších pět let s možností úpravy nájemného podle situace na trhu s byty,“ vysvětlila místostarostka Michaela Petrová.

Tábor je vlastníkem 3 063 bytů ve správě společnosti Bytes a ročně pronajímá po rozhodnutí komise 100 až 150 jednotek, loni jich bylo 105, o rok dříve 140. Po rozhodnutí radních se uzavírá dalších přibližně 50 smluv.

Nájmy neodpovídají současné ekonomické situaci

Novinka nesouvisí přímo s výší dluhů. Vedení radnice si spíše uvědomuje, že mají stovky obyvatel smlouvu na dobu neurčitou. Za metr čtvereční tak mnohdy platí částky, které už dávno neodpovídají současné ekonomické situaci. Je to třeba i v rozmezí 50 až 65 korun za metr měsíčně.

Město chce zkrátka z bytů postupně získat více peněz tak, aby je mohlo zpětně využít do oprav a další obnovy bytovek či paneláků. Staré nájmy může radnice zvyšovat pouze o inflaci. U nových smluv a následném prodloužení už jsou možnosti větší.

Zájem o městské bydlení je každopádně v Táboře velký. „Když se nějaký uvolní a nabízíme ho, informace je na úřední desce. Na některý dorazí třeba 20 žádostí, ale na ty exkluzivní i 120. Od toho je pak komise, aby vybrala vítěze. Nerozhoduje přitom jen nabídnutá cena, ale třeba i stav a situace žadatele,“ vysvětlila Petrová.

Celkový dluh se podle ní daří postupně snižovat, ale je to velmi složité. „Tyto pohledávky můžeme rozložit na dva druhy. První jsou těch, kteří v městských bytech stále žijí. Dělá to přibližně čtyři miliony korun a samozřejmě se všemi jednáme o tom, jak postupně dluhy umořit. Ty druhé jsou dlouhodobé. Týkají se třeba osob, které už ani nežijí, nebo se dávno odstěhovaly. To však neznamená, že jsme na ně rezignovali. Jen je mnohem složitější takové pohledávky vymáhat,“ upozornil Luboš Dvořák, mluvčí táborské radnice.

Novinka: přidělení sociálního bytu

Tábor si drží opravdu velké množství jednotek ve svém vlastnictví. Pro srovnání třeba krajské město České Budějovice jich má 1 815. S dluhy je to pak v přepočtu poměrně stejné. V Budějovicích to dělá zhruba devět milionů korun.

A třeba ve Strakonicích má město 534 bytů. „Dluhy nájemníků dosahovaly ke konci letních prázdnin necelých 2,2 milionu korun,“ doplnila mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. Také v tomto městě se pokoušeli pravidla měnit, ale nakonec muselo vedení radnice nová pravidla opět zjemnit. Ministerstvo vnitra mělo s úpravami problém. Jednou ze sporných podmínek byla například bezdlužnost žadatele.

V Táboře pak kromě pětiletého nájmu přijali i další novinku, která umožňuje přidělení sociálního bytu. Pomáhat má zejména lidem v aktuální tíživé životní situaci.

„Do takové situace se dostane například samoživitelka, které nezbylo nic jiného než jít do domova pro matky s dětmi. Teď v takovém případě město nabídne sociální byt, který není dán lokalitou ani technickým stavem, ale potřebností pro člověka,“ vysvětlila místostarostka Petrová.

U sociálních bytů bude smlouva na dobu určitou šesti měsíců s možností prodloužení nejdříve na šest měsíců a následně opakovaně na jeden rok.