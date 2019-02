Zklidnění Dlouhé může začít jejím zavřením pro taxíky, říká noční starosta

Co řekla vaše rodina na to, že budete po nocích chodit do Dlouhé?

Šikovně to bylo ještě zkombinované s faktem, že se mi před měsícem narodilo dítě. Představu, že budu každou noc chodit do Dlouhé, se snažím všem vyvrátit hned na začátku, a to se mi doma snad povedlo. Práce nočního starosty nespočívá v tom, že budu chodit po ulicích a tlumit hlučící turisty. Jádro mé práce je z devadesáti procent přes den a zakládá se na setkávání se s lidmi a navrhování opatření, která by noční situaci mohla zlepšit. Noční starosta není ponocný, který chodí po ulicích a posílá lidi spát.

Co si tedy pod tím mají Pražané představit?

Noční starosta funguje v desítkách evropských měst, například v Amsterdamu, Londýně, Budapešti nebo Vilniusu. Noční život je specifická záležitost a určitá ekonomická, kulturní a sociální hodnota. Ale zároveň oblast, která způsobuje řadu problémů, jež je potřeba řešit a hledat cesty, jak může koexistovat noční život a lidé, kteří chtějí spát. Nejurgentnější problém, před kterým v tuto chvíli stojíme, je situace okolo Dlouhé. Tam se noční život do jisté míry už vymkl kontrole. Mým úkolem bude hledat konkrétní opatření, jak tu situaci zlepšit.

Jaká to jsou?

Městská policie je v obrovském podstavu, chybějí stovky lidí. Tuto situaci nelze vyřešit ze dne na den. Je potřeba, aby se do řešení problémů zapojili i provozovatelé nočních podniků. Musíme jim vysvětlit, že situace je už na hraně a frustrace lidí je za rozumnou mezí. Pokud se to řešit nebude, v konečném důsledku na to doplatí všichni včetně provozovatelů, protože přijde nějaké radikální řešení jako třeba uplatnění vyhlášky o povinné zavírací době podniků.

Co podniky tedy konkrétně mohou udělat pro klid v ulicích?

Provozovatelé by měli převzít zodpovědnost za to, co se děje nejen v jejich klubu, ale i za to, co se děje před ním. Postávají tam lidé, kteří jdou na cigaretu nebo stojí ve frontě. Ti všichni jsou rozjaření, třeba už i opilí a dělají hluk. Podnik by tam měl mít někoho, kdo tuto situaci bude řešit. Tento člověk by měl normálním lidským způsobem hosty tlumit a říkat jim, že tam bydlí lidé. Veliký zdroj problémů jsou organizované pivní prohlídky pro turisty, kteří jdou z jednoho klubu do druhého. V každém si dají jeden drink. Já bych byl rád, kdyby podniky, které s nimi spolupracují, tuto spolupráci zvážily, protože to podle mě není pro ně zásadně ekonomicky výhodná věc a je to jeden z největších zdrojů problémů.

Jak ale chcete donutit soukromé subjekty, aby zaměstnávaly člověka, který bude stát před klubem a v podstatě obtěžovat lidi, aby byli potichu?

Takhle se to dá taky podat, ale znám spoustu příkladů z Prahy, kde k tomu přistoupili dobrovolně. Hosté to chápou a neotravuje je to. Je to například Kobra na Letné nebo Mlýnská hospoda na Kampě. Oba tyto podniky zaměstnávají člověka, který nedovolí jít hostům ven s pitím, aby tam nestáli hodinu. Slušným způsobem to tito pánové lidem vysvětlují. Zmíněné podniky to dělají, protože nechtějí být zdrojem obtíží sousedů. Nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat i jinde.

V Dlouhé je spousta podniků a je to dobrá adresa v centru. Neměli by se jednoduše rezidenti smířit s tím, že když bydlí v centru, musí přijmout fakt, že tam takové problémy budou?

Souhlasím s tím, že k životu v centru patří noční život, ale stejně tak k tomu patří i to, že lidem tam musí být umožněno bydlet. Není to ale tak, že buď budeme mít nulovou regulaci a žádná pravidla, nebo v deset večer nebude ani živáčka na ulici. Mezi tím je široká škála věcí, které se dají dělat. A lidé, kteří v Dlouhé žijí, mají realistické představy o tom, co je možné, a jejich cílem není zavřít všechny podniky v deset večer.

Vaším úkolem bude klid v ulicích. Nebudete řešit například to, že se na Václaváku potulují lidé, kteří tam prodávají drogy?

Záležitosti, které se týkají zločinu a překračování zákona, jsou už mimo moje kompetence. Nicméně mým úkolem nebude jen hluk v ulicích. Centrum Prahy je velmi přetížené a jeden ze způsobů, jak mu ulevit, je vytvářet možná místa, kde se noční život bude dál rozšiřovat. To je jeden z dlouhodobých cílů. Taková místa nebudou v oblastech centra, aby dál nezatěžovala negativními jevy rezidenty. Měla by být třeba tam, kde nikdo nebydlí.

V Dlouhé vznikl nedávno další klub. Jak se k tomu stavíte? Dlouhodobým cílem je sice zábavu rozmělnit, ale faktem je, že Dlouhá ulice bude jistě lokalitou, kde podnikatelé kluby chtějí. Uvažujete o nějaké regulaci?

Nemyslím si, že to je cesta. Samozřejmě že v případě prostor, které patří městu nebo městské části, asi nové podniky vznikat nebudou, nicméně u těch soukromých se, pokud vím, o nějaké podobné regulaci neuvažuje.

Připravuje se vyhláška, která by umožnila městským částem stanovit zavírací dobu podniků. V jaké je fázi?

V tuto chvíli městské části formulují svoji představu o tom, jak by vyhláška měla fungovat. Ta vyhláška vznikne. A to bude věc pro provozovatele problematická. Nikoliv to, že jim já říkám, aby měli venku hlídače. Moje ideální představa je, že tato vyhláška sice vznikne, ale nikdy nebude aplikovaná. V tuto chvíli je to nejlepší motivace, aby se provozovatelé zorganizovali a přistoupili k situaci zodpovědněji a zapojili se do řešení problémů.

Jakým směrem se ubírají další úvahy, jak noční hluk v metropoli řešit?

Jeden z dalších nápadů, o kterých se na Praze 1 bavíme, je to, jak omezit dopravu. Kromě toho, že je v Dlouhé hodně lidí, stojí tam v letních měsících celou noc spousta taxíků, limuzín a tak dále. Doprava celou noc způsobuje hluk, protože jsou tam kočičí hlavy. Do toho taxikáři troubí na opilé lidi, vzniká tam hodně konfliktů i hluku.

Bylo by řešením uzavřít ulici pro veškerou dopravu?

V tuto chvíli hledáme technické řešení, aby to nepoškodilo rezidenty, kteří tam chtějí parkovat. Mohlo by to být tak, že by tam nemohli jet třeba jen taxikáři, kteří budou mít na začátku a na konci Dlouhé vyhrazená místa na čekání.