Divokej Bill: Festival Benátská! s Impulsem je naše srdcovka

A doplňuje k jejich vystoupení, které bude v pátek večer 27. července přesně mezi koncerty Bonnie Tyler a Guano Apes: „Ukážeme jim, jak se to dělá v Čechách! Celou letošní sezónu připravovali dost poctivě, což je u nás dosti nezvyklé. Myslím, že každý z nás cítí, že když máme výročí, které oslavíme koncertem 24. ledna v pražské O2 aréně, tak je třeba se trochu blýsknout. Já jsem si například všiml, že jsem lehce ztloustl a tak jsem sedl na kolo, abych to vyjezdil. Po chvilce padl do škarpy a zlomil si klíční kost. Pro kytaristu ideální start do letošní sezóny …“

Celý rozhovor s Vaškem Bláhou, frontmanem kapely Divokej Bill naleznete v příloze, zdroj festival Benátská! s Impulsem.

Petr Pečený doplňuje: „Páteční večer bude opravdu velmi silně obsazen. Oba zahraniční hosté, mezi nimiž vystoupí právě jedna z nejlepších českých kapel Divokej Bill, britská legendární zpěvačka Bonnie Tyler a němečtí Guano Apes jsou obrovskými stálicemi. Bonnie při své poslední návštěvě České republiky beznadějně vyprodala všechny koncerty a Guano Apes u nás oslaví 20 let, ostatně stejně jako Divokej Bill.“

NEJ letošního ročníku Benátská! s Impulsem

čtvrtek, 26. července

Olympic – koncert půjde ve šlépějích neuvěřitelně povedeného a úspěšného koncertu k 55. výročí vzniku kapely Olympic, který se konal koncem loňského roku v O2 Aréně, spolu s hosty a původní sestavou kapely z let 1963 - 1965

pátek, 27. července

Bonnie Tyler – koncertní vystoupení zpěvačky s nezapomenutelným hlasem; britská diva světové pop music se po třech letech vrací do České republiky s tímto jediným vystoupením – ta předchozí byla vždy absolutně vyprodána

Guano Apes – roztočí obrovský narozeninový večírek! Němečtí Guano Apes budou stejně jako Divokej Bill slavit na festivalu 20 let existence. Těšte se na nezapomenutelnou rockovou show.

Sobota, 28. července

Jaromír Nohavica – jediné letošní open air vystoupení – pouze na festivalu Benátská! s Impulsem

Vstupenky na 26. ročník hudebního festivalu Benátská! s Impulsem, který se bude konat ve dnech 26. – 29. července 2018 v areálu ve ve Vesci u Liberce, pořídíte za zvýhodněnou cenu v předprodeji do konce dubna na webových stránkách festivalu www.benatska.cz.

celofestivalová vstupenka 1 590,-Kč

čtvrteční program 26. 7. 2018 590,- Kč

páteční program 27. 7. 2018 990,- Kč

sobotní program 28. 7. 2018 990,- Kč

VIP vstupenky nabízejí samostatný vstup na festival, parkování v ceně, využití VIP stanu s výhledem na hlavní pódium a se sezením, barem, možností setkání se s umělci a obchodními partnery. Nyní je pořídíte za:

VIP celofestivalová vstupenka 3 690,-Kč

VIP jednodenní vstupenka 2 500,-Kč

Benátská! s Impulsem tradičně nabídne doprovodný program, skvělé služby, kvalitní kuchyni, regionální potraviny, vinárny a spoustu dalších věcí.

Benátská! s Impulsem je Čistým festivalem. My odpad třídíme!

Benátská! s Impulsem je bezbariérovým festivalem.

Na Benátskou! s Impulsem můžete i se stanem či karavanem.

Potvrzená koncertní vystoupení jsou:

Divokej Bill, Miro Žbirka, Marpo, Ben Cristovao, Mirai a spousta dalších.

