V mokřadech na Opavsku se začalo zabydlovat stádo divokých poníků

Divocí koně žijí nyní už na třech místech v Čechách a na jihu Moravy. Kozmické louky jsou pátou lokalitou, ale jde o první mokřad s přirozenými býložravci. Divocí poníci se tam nyní pasou a volně žijí na téměř 63 hektarech pozemků.

„Jsem nadšený,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který si vypuštění zvířat na pastviny nenechal ujít.

„Kdyby mi někdo před dvaceti lety tvrdil, že se v našem regionu budou prohánět divocí koně, nevěřil bych. Ale je to tak. Exmoorští poníci žijí v Milovicích, poblíž Hradce Králové, na Plzeňsku či v Podyjí. A teď se jimi může chlubit i Moravskoslezský kraj, který si navíc drží unikát v tom, že koně se tu pasou na mokřadech. Co je ale důležitější, jejich výskyt a spásání travin pomůže zvýšit biologickou rozmanitost tohoto území,“ dodal.

Hejtman ocenil i to, že areál pastvy bude díky speciálním roštům ve tvaru V na čtyřech místech prostupný pro lidi, koně přes ně neprojdou. Kromě toho mohou zájemci sledovat poníky i ze dvou pozorovatelen. Třetí vyhlídka by měla vzniknout v blízké budoucnosti.

Kamil Lisal, jednatel otické společnosti Semix Pluso, která mokřadní rezervaci vybudovala a bude se starat o stádo koní zapůjčených společností Česká krajina, má ale obavy z toho, aby se lidé nesnažili ke zvířatům přibližovat a krmit je.

„Exmoorský pony je zcela soběstačný, živí se výhradně spásáním vegetace a k napájení má u nás dostatečné zdroje vody. Pokud pastviny nepokryje více než třiceticentimetrová vrstva sněhu, není nutné žádné přikrmování. Koním by to naopak mohlo vážně ublížit. Návštěvníky proto upozorníme formou výstražných tabulí, aby do ohrady nic nenosili, ani zeleninu nebo suché pečivo,“ uvedl Kamil Lisal.

Společnost chystá také osvětovou kampaň, hlavně v okolních obcích. „Budeme lidi žádat nejen o ohleduplnost ke koním, ale také o vlastní opatrnost. Jde o divoká zvířata, nejsou to žádní mazlíčci, mohou kousat i kopat,“ varoval Lisal.

Počítá se i se čtveřicí klisen

Kraj přispěl firmě na výstavbu ohrad pro koně, zázemí chovu, elektrický ohradník i náklady na pracovníky. Součástí pastviny je také přístřešek chránící koně před deštěm a větrem a aklimatizační výběh, což je prostor na necelém hektaru uzavřené plochy, který pomůže v případném odchytu koní.

Místo, které budou koně znát a považovat za bezpečné, může pomoci také při neklidu ve stádě i při aklimatizaci nově přivezených zvířat.

„Předpokládám, že do dvou let bychom mohli získat čtyři klisny, takže vznikne nové chovné stádo, které by se mělo rozmnožovat. Počítáme s tím, že by se mohlo rozrůst až na dvojnásobek,“ nastínil budoucnost poníků Lisal.

Počin firmy, která v zájmu ochrany přírody vykoupila louky v Kozmicích a vrátila jim původní tvář včetně tůní a meandrů dříve uměle napřímeného potoka Přehyně, ocenila i náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

„Na změny už zareagovala příroda. Vrátilo se mnoho živočišných druhů a posílily ty, které byly na hranici vymření. Hnízdí tam vzácný vodouš rudonohý, rybák obecný či kulík říční. A díky divokým koním se biodiverzita Kozmických luk ještě zvýší,“ zmínila Uvírová.