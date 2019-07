Na dividendách v Moravskoslezském kraji vydělává hlavně Ostrava

Téměř 300 milionů korun vydělala v roce 2018 vodárenská společnost SmVak, svým majitelům pak ve stejném roce poslala dividendy za rok 2017 ve výši 86 korun na akcii, celkem přes 297 milionů korun.



Až do konce devadesátých let patřila velká část akcií SmVaK obcím v Moravskoslezském kraji, ty je ale následně prodaly, a dividendy tak míří k soukromým majitelům.

Část obcí od té doby získává na dividendách jen „drobné“, v řádu statisíců, maximálně milionů korun, některé s takovými příjmy nemohou ve svých rozpočtech počítat vůbec.

Jedinou výjimkou je Ostrava, která jen v roce 2018 získala na dividendách přes 57 milionů korun. Přes šestadvacet milionů činila výplata dividend společnosti Ostravské vodovody a kanalizace, 15, respektive 16 milionů pak činil zisk vyplácený na akcie ve firmě Ostravské komunikace a ve společnosti OVANET.

„Dividendy od obchodních společností jsou sice vzhledem k celkové výši rozpočtu objemově malým, ale zato stabilním příjmem rozpočtu. Umožňuje nám v průběhu roku reagovat na neočekávané změny, jako jsou například výpadek daní, zvýšené náklady na sociální služby či nově vzniklé výdaje a podobně,“ vysvětlil přínos dividend pro ostravskou pokladnu náměstek primátora pro finance a rozpočet Martin Štěpánek.

Většina měst s příjmy z akcií příliš nepočítá

A dividendy v loňském roce nezískal jen ostravský magistrát. Například Dopravní podnik Ostrava si polepšil o 45 milionů korun, které vyplácela jeho dceřiná společnost Ekova. Přes deset milionů korun získal v roce 2018 na dividendách i magistrát ve Frýdku-Místku.

„Po třech milionech získalo město na dividendách ze společnosti Frýdecká skládka a Technické služby, pět milionů korun pak vyplácela společnost Distep,“ sdělila frýdecko-místecká tisková mluvčí Jana Matějíková.

Přes milion se v roce 2018 přehouply příjmy z dividend na účtech opavského magistrátu. Ten si oproti roku 2017 dokonce mírně polepšil. „Statutární město Opava obdrželo v roce 2017 dividendy ve výši 956 tisíc korun a v roce 2018 ve výši 1,05 milionu korun,“ řekl opavský mluvčí Roman Konečný. „V obou případech to byly dividendy společnosti ELIO Slezsko, ve které město vlastní 15 procent akcií. Příjem z dividend dělá necelých 0,08 procenta z celkových příjmů města, příliš je tedy neovlivňuje.“

Dividendy od stejné firmy si v roce 2018 připsali i v sousedním Krnově. „V roce 2018 to bylo 700 tisíc korun, letos by to mělo být obdobné,“ prozradila mluvčí radnice Dita Círová.

S příjmy z vlastněných společností na druhé straně v podstatě vůbec nepočítá například Karviná. „V letošním roce očekáváme dividendy ve výši 4 165 korun. Částky za poslední roky jsou tak malé, že dividendy nejsou pro nás důležitým zdrojem příjmů,“ dodal karvinský mluvčí Lukáš Hudeček.