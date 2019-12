Plzeňské divadlo si jako první v Česku trouflo na slavný muzikál o Sissi

„Uvádět podobné tituly můžeme jenom díky existenci Nového divadla. Budova byla mnohokrát kritizována, například proto, že zde není úplně vyřešena otázka bezbariérového přístupu. To ale patří k věcem, které se dají změnit. Pro nás je hlavní, že tu máme velkorysý prostor s velkorysými technologiemi. To je společně s kvalitním vedením souboru hlavní důvod, proč se muzikálu v Plzni v současnosti tak daří,“ uvedl ředitel Divadla J. K. Tyla Martin Otava.

Muzikál od textaře a libretisty Michaela Kunzeho a skladatele Sylvestera Levaye patří k nejslavnějším a také nejnáročnějším dílům svého žánru v kontinentální Evropě.

Elisabeth přináší velkolepou podívanou, která je umocněna bombastickou výpravou. Pro inscenaci bylo zapotřebí vytvořit 250 kostýmů. To je nejvíce, kolik jich bylo pro nějakou plzeňskou premiéru zapotřebí.

Čtrnáct z nich bylo ušito jen pro postavu císařovny Elisabeth. O návrhy se postaral kostýmní výtvarník Roman Šolc, který výtvarně spolupracoval například na muzikálech Někdo to rád horké, Řek Zorba nebo na baletu Anna Karenina.

Jednoduché nebylo ani získání licence. „Jednání trvala velmi dlouho. Podařilo se to zejména díky renomé divadla, které vzrostlo i díky uvedení české premiéry muzikálu Billy Elliot. Obsazení všech sólových rolí schvalovali samotní autoři a hudební přípravy přijel zkontrolovat také dirigent posledního vídeňského nastudování,“ konstatuje dramaturg Pavel Bár.

V titulní roli diváci uvidí přední sólistku muzikálového souboru Soňu Hanzlíčkovou Borkovou nebo hostující Michaelu Gemrotovou. „Právě na představitelku titulní role klade toto dílo obrovské nároky. Nejenže musí být skvělá pěvecky, ale zároveň i velmi přesvědčivá herecky, protože muzikál líčí život Sissi od mladé dívky až do konce jejího života,“ konstatuje režisér představení a šéf plzeňského muzikálového a operetního souboru Lumír Olšovský.

Jeho slova potvrzují obě herečky, které se nelehkého úkolu zhostily. „Po celou dobu zkoušení jsem se snažila zůstat optimistická a nepřipouštět si, jak je ta role obrovsky těžká a nezvládnutelná. Když přišlo něco, čemu jsem úplně nerozuměla, skvěle mi pomáhal Lumír Olšovský,“ podotýká Soňa Hanzlíčková Borková.

„Je to nádherný a silný příběh o ženě, která byla plná života a která chtěla zkoušet a zažívat nové věci. Přísná pravidla, stálé zákazy a příkazy, co má a co nemá dělat, ji ale vedly k velice přísnému a chladnému jednání,“ dodává Michaela Gemrotová.

Vraha Elisabeth Luigi Lucheniho ztvární Lukáš Ondruš v alternaci s Martinem Holcem. „Role je náročná hlavně v tom, že působí v podstatě jako průvodce dějem, takže z jeviště vlastně vůbec nesleze,“ říká Lukáš Ondruš.

V roli Smrti se představí Pavel Režný nebo Jan Kříž. „Tato role je pro mě zajímavý úkol, se kterým je radost se popasovat, a už teď vím, že jsem se na něm zase hodně naučil. Musím říct, že jsem se vždycky snažil nabídky na role volit právě tak, abych se na nich něco naučil. Možná je to tím, že jsem muzikálový obor nikdy nestudoval, takže to u mě bylo tak, že jsem rostl s každou rolí. A hrozně jsem si to uvědomoval. Tato úloha není výjimkou,“ přiznal Jan Kříž, dvojnásobný držitel ceny Thálie.