Klicperovo divadlo zahájí 135. sezonu sci-fi groteskou Woodyho Allena

Scénář filmu z roku 1973, do něhož Allen obsadil svou tehdejší partnerku Dianu Keatonovou, pro divadlo upravili režisér Adam Skala a dramaturg Martin Satoranský.



„Měl jsem vždycky rád sci-fi. Takže když jsem si měl vybrat ‚něco‘ od Woodyho Allena, Spáč se nabízel jako první. Baví mě, že nese dost témat. Samozřejmě nemůžeme hrát o realitě roku 1973. Tak jsme si našli to, co nás štve na naší současnosti. A to je hlavně vyhrocená politická praxe. Vyrábění řešení pod tlakem ideologií nebo – ještě hůře – volebních preferencí, většinou vede k novým problémům,“ říká Adam Skala.

„A vždycky pak přijde někdo, kdo nesouhlasí, a jakmile má možnost a prostředky, udělá pravý opak. Někdy je prostě třeba překonat názorovou propast a v klidu se na něčem dohodnout,“ tvrdí Skala.

V divadelní adaptaci vzdávají, stejně jako film, hold němé grotesce a komikům, jako byli Charlie Chaplin nebo Buster Keaton. Právě gagy byly částečně i inspirací ke scénickému řešení.

„Jeho filmové gagy jsou v podstatě 2D, podobně jako staré počítačové hry. Navíc už filmová předloha je technicky naivní, až nablblá. Je to samozřejmě tím, že tvůrci tehdy neměli rozpočet na pořádné efekty. My jsme se z toho rozhodli udělat přednost. Proto je naše inscenace jednoduchá stavebnice. A od toho se odvíjí i styl,“ vysvětluje dramaturg Martin Satoranský.

„Vlastně se mi líbí jistá paralela v moderních technologiích. Dnes už existuje hyperrealistická grafika, kdy pomalu nerozeznáte, jestli obraz, který vidíte, je skutečný nebo z počítače. V tomto ohledu je naše inscenace osmibitová: Věci jsou pojmenovány jasně a přehledně a my se díky tomu dostáváme k podstatě sdělení,“ dodává dramaturg.

„Příběh se sice odehrává ve světě, kde vládne zvláštní diktatura a kde se hodně řeší politika, já si ale myslím, že hra je především o lásce,“ říká Anna Peřinová, představitelka hlavní hrdinky Luny.

Jejího partnera, nehrdinského hrdinu Milese Monroa, hraje Kryštof Bartoš: „Pro mě to byl poměrně nelehký úkol, protože jak zahrajete Woodyho Allena? To prostě nejde. Jediná možnost je se o to vůbec nesnažit. Já jsem si k Milesovi našel svůj vlastní přístup a jsem zvědavý, co na toto pojetí diváci řeknou.“

Vědce, kteří zmraženého Milese objeví a po 200 letech probudí, hrají Filip Richtermoc a Jan Vápeník. Hedonistického kamaráda Luny s altruistickými sklony skvělým způsobem ztvárňuje Lubor Novotný. V inscenaci se představí i nové posily Klicperova divadla: herečka Michala Gatialová a herci Michal Lurie, Vojtěch Říha a William Valerián, a to v rolích všech možných typů robotů a výstředních obyvatel světa budoucnosti.

Inscenační tým tvoří scénografka Tereza Gsöllhoferová, kostýmní výtvarnice Eva Justichová. Původní hudbu složil Jan Šikl. Pohybové spolupráce se ujal Martin Pacek.

Režisér a scenárista Woody Allen přes bláznivý svět budoucnosti zkritizoval takřka všechny ideologie a politické postoje ze začátku 70. let. Stihl si dělat legraci z hnutí hippies, z komunismu, kapitalismu, katolické církve, judaismu i z naivní víry v technologický pokrok.

Premiéra začíná v 19 hodin v hradeckém studiu Beseda.