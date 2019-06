Plzeňské divadlo uvede punkrockový muzikál s hity kapely Green Day

Bude to malá plzeňská revoluce. Divadlo J. K. Tyla uvede muzikál založený na písních americké punkové legendy Green Day.

Osvědčené kusy od věhlasných autorů i české premiéry si na nadcházející sezonu připravilo Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Milovníci situačního humoru si přijdou na své díky oblíbené komedii francouzského dramatika Georgese Feydeaua Brouk v hlavě. „Tato hra by měla plzeňské publikum určitě oslovit. Představení bude režírovat Thomas Zielinski, který už s divadlem spolupracoval,“ uvedla herečka Apolena Veldová, která bude nově pověřena vedením činoherního souboru.

Velký žánrový záběr obsáhnou novinky souboru muzikálu. Raritou bude zejména únorová premiéra na Malé scéně, kterou obstará punkrockový muzikál American Idiot s písničkami legendární kapely Green Day.

„S dramaturgem Pavlem Baarem jsme se už mnoho let zpátky bavili o spoustě titulů, které nás něčím přitahují. A volba padla i na tento muzikál. Myslím si, že být takto odvážní k Malé scéně DJKT patří. Řekli jsme si: Pojďme se pustit do projektu, který bude strašně moc řvát. Ta hudba bude tak silná, že možná divákům budeme rozdávat chrániče sluchu, ale věřím, že stejně jako v Londýně to i u nás bude velký emotivní zážitek,“ konstatuje šéf muzikálového souboru Lumír Olšovský.

Titul bude specifický i tím, že nebude přeložený do češtiny. „Angličtina je jazykem mladých a právě na ně je představení hlavně cílené. Pořád říkám, že American Idiot jsou Vlasy současné generace. To se projevuje rozhodně ve volbě témat, která jsou v tomto díle zastoupena,“ dodává.

Green Day americká punk rocková kapela vznikla roku 1986. Tvoří ji hlavní zpěvák a kytarista Billie Joe Armstrong, basista a doprovodný vokalista Mike Dirnt, bubeník Tré Cool a kytarista Jason White, který byl do skupiny přijat v roce 2012

v roce 1994 vyšlo album Dookie, které mělo obrovský úspěch a prodalo se přes 10 milionů kopií v USA. Díky své rockové opeře American Idiot (s 5 miliony prodaných desek v USA) znovu rozdmýchali svou popularitu u mladší generace

v roce 2010 byla na Broadwayi uvedena divadelní verze American Idiot. Muzikál byl nominován na mnoho cen Tony, například pro nejlepší muzikál nebo nejlepší scénografii a obecně obdržel mnoho pozitivních hodnocení

v dubnu 2015 byla kapela uvedena do Rock and Roll Hall of Fame.

Režisérem muzikálu bude Steve Josephson, renomovaný tvůrce amerického původu, který už má na svém kontě několik muzikálů na malých scénách v Praze.

Divadlem každopádně bude znít muzika, na kterou tamní diváci nejsou z tohoto prostoru zvyklí. „Rozhodně se to musí odrazit v obsazení hudební složky. Kapela bude muset umět hrát na elektrické kytary. To bohužel v našem klasickém orchestru není. Musíme proto sáhnout mezi bigbeatové muzikanty. Bicí, basová kytara, klávesy, to všechno musí být,“ podotýká Olšovský.

O tom, že by oslovil nějaké externí osobnosti pro herecké obsazení, ale neuvažuje. „Soubor plzeňského muzikálu je podle mě česká špička. Neplánuji žádné hosty, troufnu si tvrdit, že máme skvělé interprety i na tuto hudbu,“ říká.

Punkový titul v Plzni zařadil i proto, že má podle něho aktuální palčivý podtext. „Mnohá témata, která v American Idiot jsou, rezonují s aktuální situací. Divadlo bylo vždycky burcujícím prvkem a mělo by to být i nyní,“ míní Olšovský.

Na jeviště se vrátí Carmen, premiéru budou mít Broučci

Příznivci klasického repertoáru určitě uvítají slavný muzikál My Fair Lady. „Scénu a kostýmy k My Fair Lady bude dělat Marek Cpin, což je velmi odvážný výtvarník. Je to klasický muzikál a věřím, že režisér Marek Němec, s nímž jsme na spolupráci domluvení, povede představení poctivým činoherním způsobem. Zároveň to ale musí být současná moderní komunikativní inscenace přístupná dnešní veřejnosti. Nepůjde o žádné muzeum,“ doplňuje Olšovský.



Ten bude v příští sezoně režírovat českou premiéru rakouského muzikálového hitu Elisabeth o císařovně Alžbětě přezdívané Sissi.

Na plzeňské jeviště se vrátí Bizetova opera Carmen. „Nová inscenace bude využívat všechny technologické možnosti Nového divadla. Půjde o hold španělskému temperamentu, hodně se bude pracovat s flamenkem. Nepůjde o nějaký experiment. Divákovi chceme předložit v první řadě zážitek,“ slibuje šéf opery Tomáš Pilař.

Dalším lákadlem by měl být Lohengrin Richarda Wagnera, světovou premiéru si v Plzni odbude opera Broučci.

Pozadu nezůstává ani soubor baletu. Ten si připravil například taneční verzi Erbenovy Kytice. Divákům se představí také Korzár od Adolpha Charlese Adama. Velkou podívanou by měla přinést Anastasia, poslední dcera cara, kterou na západ Čech přenese věhlasný maďarský choreograf Youri Vámos.

Plzeňské divadlo přineslo v letošní sezoně 25 premiér a dvě náročné open air akce. Celkově uvedlo 62 titulů a odehrálo 619 představení. Tři plzeňské scény navštívilo 174 838 diváků.