Scény Broučků ve Velkém divadle v Plzni se střídají filmovou rychlostí

Jan Jirásek je významný autor soudobé vážné hudby, který je také držitelem dvou Českých lvů za hudbu k filmům Kytice a Nejasná zpráva o konci světa. Na díle pracoval společně s libretistou Tomášem Jarkovským čtyři roky.

„Důvod, proč jsem si zvolil Karafiátovy Broučky, je následující. Tomáš Pilař mi dal na výběr ze čtyř námětů, z nichž Broučci mi byli nejsympatičtější. Život broučků je totiž úplně obyčejný, až postupem času se přirozeným vývojem dostávají k řešení závažných otázek,“ uvedl Jirásek.

Cílem poetické inscenace režiséra Tomáše Ondřeje Pilaře není vytvořit naivní pohádku, ale nabídnout příběh broučků a jejich svět tak, aby si z něj všechny věkové kategorie mohly odnést silný umělecký zážitek.

„Toto dílo má potenciál zaujmout jak ty, kteří jdou do divadla poprvé, tak i operní fajnšmekry. Hlavním tématem je rodina a ta vzácná možnost v jejím kruhu s pokorou přijímat vše, co čas přinese,“ vysvětluje Pilař, který ve výpravné inscenaci s velkolepými sborovými scénami a mnoha jevištními kouzly přivede na scénu více než 150 účinkujících.

Kromě sólistů, posíleného operního sboru a souboru baletu v opeře účinkuje i řada dětí z Dětského sboru a Baletní školy Divadla J. K. Tyla.

„Děti v této inscenaci mají i sólové role, které jsou dokonce náročnější než role dospělých. Na jejich obsazení proběhl rozsáhlý konkurz a všechny role jsou obsazeny dvakrát,“ dodává režisér.

Hudební nastudování Broučků měl na starosti dirigent Jiří Štrunc. „Práce na této opeře byla velice zajímavá, Broučci v sobě spojují styl mnoha různých žánrů, zahrnují dokonce oratorium, filmovou hudbu nebo náznaky muzikálu,“ podotýká dirigent.

Skladatel Jan Jirásek se podle svých slov snažil, aby hudební řeč Broučků byla srozumitelná, moderní a sugestivní.

„Vždy mě překvapí, jakou mentální energii celkovému výsledku dodají zpěváci, sbory a muzikanti. A i když umělci někdy mou hudbu uchopili jinak, než jsem očekával, musím přiznat, že ve většině případů byl výsledek lepší, než jsem si ho představoval,“ míní Jan Jirásek.

V hlavních rolích se mimo jiné v alternacích představí sólisté opery Tomáš Kořínek, Ivana Veberová, Ivana Šaková, Jana Foff Tetourová či Radka Sehnoutková.

„Jsem velmi ráda, že jsem přítomná při vytváření zcela nového díla. Během zkoušek přicházíme na to, co bude nejlépe fungovat, takže se upravuje orchestrace, poloha pěveckých partů. To je něco, co při studování již známé opery nezažijete,“ říká Radka Sehnoutková, představitelka Berušky.

Vedle domácích sólistů vystoupí také stálí hosté, například Michal Bragagnolo, Zuzana Kopřivová, Jiří Hájek, Jiří Kubík či Jan Hnyk. V sólových dětských rolích mohou diváci vidět v roli malé Berušky Janu Štruncovou nebo Terezu Sebránkovou a v roli Broučka Patricii Benešovou v alternaci s Annou Flajšmanovou.

Scény se v opeře střídají filmovou rychlostí

„Role Broučka obsahuje velmi vysoké polohy a je také náročná po stránce rytmické, proto jsem s přípravou pod vedením sbormistryně Anny Marie Lahodové začala už na začátku července,“ komentuje svou přípravu Patricie Benešová. Důležitou úlohu hraje choreografie Martina Šintáka i kostýmy Dany Haklové.

Ta má za sebou návrhy kostýmů k více než stovce inscenací po celé České republice a k jejím posledním pracím v Plzni patří návrhy kostýmů k operetě Veselá vdova, která byla na Nové scéně uvedená v minulé sezoně. Specifická je scéna od Petra Vítka, který již spolupracoval s režisérem Tomášem Ondřejem Pilařem na uvedení opery Iris.

„Scény se v opeře střídají filmovou rychlostí, bylo nutné dekoraci navrhnout tak, aby umožňovala 17 rychlých proměn, které se odehrají během několika málo sekund,“ vysvětluje režisér.