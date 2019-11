Ostrovští divadelníci bodovali v Rusku. Vůbec ale nevěděli, že soutěží

Mladí divadelníci ale vůbec netušili, že tam jedou soutěžit. Odehráli tam představení nazvané Běž, chlapče, běž. Podle vedoucí souboru a ředitelky ostrovské základní umělecké školy Ireny Konývkové byla účast plná překvapení i paradoxů.



„Na festival jsme byli nominováni na základě předchozích úspěchů. Posvětilo to i ministerstvo kultury, které nám přispělo na cestu. Když jsem se bavila se zahraničními účastníky, kteří byli u nás na festivalu, tak mi říkali, že na festival do Ruska se není možné jednoduše dostat, musí to být na doporučení,“ říká.

Na přehlídku nazvanou Světový festival mladého divadla přijelo dvacet souborů z jedenácti zemí. Deset bylo z Ruska a deset ze zahraničí. V letošním roce nesl podtitul Divadelní revoluce 2019, což české účastníky vzhledem ke 30. výročí pádu komunistického režimu překvapilo. Na plakátech přitom stálo: Když revoluce, tak divadelní.

Ačkoli se jednalo o festival mladého divadla, některým účastníkům bylo i čtyřicet let, přičemž ostrovským divadelníkům je sedmnáct. Na festivalu tak byli nejmladší.

„Další věcí, která nás překvapila, bylo to, že státy nominují jak amatérské, tak profesionální soubory. Třeba za Maďarsko tam byl profesionální soubor, kde se strhl humbuk kolem jednoho z herců. Pak jsme se dozvěděli, že se v současné době jedná o jednoho z nejpopulárnějších herců Maďarska,“ vypráví Irena Konývková.

Součástí přehlídky byla porota, a to dokonce mezinárodní. Kritičky přitom ostrovské divadelníky dlouho chválily, dokonce měly i slzy v očích. „Že se jedná o soutěž, jsme se dozvěděli až při závěrečném ceremoniálu, kdy organizátoři vstali a řekli, že poroty udělily několik cen,“ popisuje Irena Konývková.

Až mezi posledními vyhlášenými byli ostrovští divadelníci, a to právě proto, že získali hlavní cenu pro velkou formu. „Festival se konal v Ťumeni proto, že jde o bohaté místo, kde se těží ropa. Paradoxem je, že říkají, že divadlo je buďto dobré, nebo špatné, což mají pravdu, a pak mezi sebou soutěží profesionálové a amatéři. To jsme nikde nezažili,“ podotkla ředitelka. Soubor má přitom z různými přehlídkami bohaté zkušenosti.