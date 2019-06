Kojenec zůstal ochrnutý na polovinu těla. Týrala ho matka, tvrdí obžaloba

Dvaadvacetiletou matku Sabinu obžalovala státní zástupkyně z týrání. Případ by ale mohl být posuzován i jako těžké ublížení na zdraví. Pak by v případě prokázání viny ženě hrozilo až 12 let vězení.

„Já jsem s malou nebouchala ani jsem s ní netřásla,“ odmítá souzená.

Podle státní zástupkyně Věry Brázdové poranění hlavičky řešili lékaři u malého dítěte už v prvním měsíci jeho života.

„Obžalovaná nejméně v jednom případě udeřila s nezletilou o tvrdou podložku,“ uvedla státní zástupkyně. Lékaři pak zjistili vnitřní krvácení v hlavičce.

Malou holčičku i jejího o rok staršího sourozence úřady odebraly rodičům a v závěru roku 2017 soud rozhodl, že se o děti bude starat babička dětí, matka jejich biologického otce. Pěstounka si vnoučata převzala v lednu 2018.

Biologický otec i matka ale k babičce jezdili za dětmi, i u ní v plzeňském bytě spali. Podle obžaloby násilí proti malé holčičce pokračovalo.

Mlátila s nezletilou o podložku, tvrdí obžaloba

„Mlátila s nezletilou o podložku, opakovaně a intenzivně s ní třásla. Tímto svým jednáním způsobila nezletilé podle znaleckého posudku a lékařských zpráv zlomeninu šupiny týlní kosti, krvácení v mozkových plenách. Poranění si vyžádalo akutní lékařský zákrok. Po většinu doby hospitalizace, která trvala déle než měsíc, bylo dítě plně odkázáno na podporu přístrojů, byla v bezprostředním ohrožení života,“ uvedla státní zástupkyně.

Obžalovaná matka jakékoli násilí vůči dítěti odmítá. Tvrdí, že na konci léta 2017 u dítěte zjistila, že nedýchá, protože mělo zapadlý jazyk.

„Otočila jsem ji a poklepala. Začala dýchat. Pak se to stalo ještě třikrát. Přítel nás odvezl do nemocnice,“ uvedla žena. Pak jim odebrali obě děti.

K druhému případu řekla, že když dítěti naměřila 39 stupňů, volala babičce a jeli do nemocnice. Když v nemocnici holčičku svlékala, dítě podle ní začalo kolabovat. Lékaři mimino převezli na jednotku intenzivní péče. „Já u žádného ublížení malé nebyla,“ tvrdí souzená Sabina.

Státní zástupkyně obžalovala i pěstounku za to, že nechávala biologickým rodičům děti i několik dnů. „Muselo jí být z rozhodnutí soudu známo, že není možné svěřit děti jejich rodičům, a pokud by se tak stalo, hrozí dětem nebezpečí ublížení na zdraví,“ uvedla státní zástupkyně.

Soud bude pokračovat o prázdninách.