Když nepodepíšete do týdne, souhlasíte, diktuje Hradec majitelům bytů

Magistrát seznal, že je nad jeho síly sehnat nutný souhlas všech majitelů bytů, a tak 16. července oslovil společenství vlastníků jednotek (SVJ), o nichž předpokládá, že to pro ně bude nepoměrně snazší úkol.



„Prosíme o akceptaci zaslaného návrhu nejpozději do 26. 7. 2019. Pokud akceptaci smlouvy neobdržíme do 26. 7. 2019, považujeme návrh z Vaší strany za odsouhlasený a předložíme jej Radě města ke schválení,“ stojí v návrhu smlouvy o spolupráci, který má redakce MF DNES k dispozici.

O znechucení z takové formulace i šibeničního termínu svědčí mlčení všech SVJ. Do deseti dnů nepodepsalo žádné a město raději lhůtu na prostudování smluv prodloužilo až do 11. září.

Majitelé neskrývají rozčarování nejen z formy komunikace, ale rovněž kvůli mnoha nezohledněným připomínkám v novém koordinačním plánu.

„Pokud vím, spolupráce je diskusí dvou stran a nikoli taková forma, že město vezme naše připomínky, vloží je do skartovačky a dá nám k podpisu nepřijatelnou smlouvu. To není spolupráce, ale diktát. Shodli jsme se, že město hledá obětního beránka. Nikdo ze zodpovědných lidí neřekne, že nejsou peníze na rekonstrukci, případně že město není schopné shromáždit souhlasy vlastníků,“ říká například Roman Hylena, předseda Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí a současně obyvatel jednoho z nejzanedbanějších cípů Benešovy třídy.

„Ta prvotní komunikace se opravdu nepodařila. Je to opravdu nešťastně formulované,“ uznává chybu náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

„Pokud radnice skutečně chce sesbírat souhlasy od vlastníků všech bytů, což je úkol na samé hranici reálnosti, musí být komunikace daleko otevřenější, přímější a hlavně lidštější,“ zdůrazňuje opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti).

Připomínek k rekonstrukci bulváru na adresu magistrátu údajně došlo asi sto, podle Bedřicha Kabilky, předsedy Komise místní samosprávy (KMS) Moravské Předměstí sever jich několik desítek bylo opodstatněných. Týkaly se například zcela nevhodně umístěných kontejnerů na odpad, které by podle některých obyvatel obtěžovaly zápachem. Jiné postřehy mířily třeba na záměr zrušit podchod, kde by podle studie měla být tisícikubíková nádrž na dešťovou vodu.

„Mnohé připomínky, které jsou opravdu oprávněné, se budou řešit ve stavebním řízení,“ uklidňuje Kabilka.

Přimlouvá se, aby SVJ bez ohledu na diktátorský tón návrhu smlouvy nakonec žádost města vyslyšela a pokusila se sehnat co nejvíc souhlasů jednotlivých vlastníků: „Pokud je neseženeme, věc nemůže pokračovat ke stavebnímu úřadu. V podstatě nám podle mě ani nic jiného nezbude, protože město by získalo výmluvu, že chtělo, ale revitalizaci mu zhatila neposlušná SVJ.“

Jenže úkol sehnat souhlas všech vlastníků bytů se některým společenstvím zdá nadlidský.

„V podmínkách smlouvy s městem stojí, že SVJ najde všechny vlastníky bytů do 60 dnů, to však nelze stihnout. Odhadem minimálně 70 procent bytů je pronajatých, některé byty vlastní i lidé ze zahraničí, kteří se tu zdržují jen naprosto minimálně. Nehledě na to, že ve smlouvě je i podmínka, že SVJ bude udržovat aktuální souhlasy. Není v našich silách neustále hlídat katastr nemovitostí, zda náhodou nedošlo ke změně vlastníka,“ upozorňuje Hylena.

Jen pro ilustraci: na Benešově třídě je odhadem 1 400 vlastníků bytů, podle současné legislativy je nutný souhlas všech do jednoho. Avšak náměstkyně Pourová věří, že řešení se najde: „Zákon se nezměnil, ale ministerstvo se tváří, že by mohlo respektovat třeba i jen dvě třetiny souhlasů. Půjdeme do toho tedy i za předpokladu, že bychom neměli sto procent všech souhlasů. Věřím, že SVJ nám pomohou.“

Město si nejspíš vezme úvěr

Dění v několika posledních týdnech dokonce u některých obyvatel nejlidnatější ulice kraje vyvolává úvahy, že opravy jsou v nedohlednu.

„Vidím to černě. Ostatně i na posledním zastupitelstvu náměstkyně primátora uvažovala o tom, jestli si město takové náklady může dovolit,“ říká Karel Petružálek, jeden z nájemníků v obzvlášť kritické části u restaurace Kozlovky.

„Rád bych se pletl, ale řekl bych, že město ve skutečnosti nemá o opravu Benešovky zájem, protože zkrátka nejsou peníze. My se chceme domluvit, my revitalizaci chceme, ale ne za podmínek podepište a držte ústa,“ doplňuje ho Hylena.

Skeptikem je rovněž zastupitel Aleš Dohnal (Piráti): „Kdyby město opravdu chtělo rekonstruovat a chtělo s tím hnout ještě v tomto volebním období, postupovalo by jinak. Obávám se, že v budoucnu se město může vymlouvat, ostatně to byla osvědčená taktika používaná i za minulého vedení. Neschopnost komunikovat mezi jednotlivými odbory a hlavně koordinovat postup mě nepřestává fascinovat.“

Naopak šéf KMS vidí neoddiskutovatelné pokroky.

„Když jsem byl od města ujištěn, že do září budou opravena katastrofální schodiště, říkal jsem si, že si dělají legraci. Jenže se tu opravdu maká. Na rozdíl od předešlých čtyř let, kdy se pohybovalo jen s krabicí na psí exkrementy. Jestli na podzim aspoň jedna z etap spadne na územní řízení, bude to velký posun. Město nás zároveň ujišťuje, že si vezme úvěr. Doufám, že Benešovka nebyla jen volebním tahem, ale že město s rekonstrukcí opravdu počítá. To ale ukáže až čas,“ dodává Kabilka.