Rokycany se rozrůstají, zájemce láká cena parcel i blízkost Plzně

Zájem lidí o Rokycany na vlastní kůži pocítila developerská firma, která Pod Čilinou postupně hodlá rozprodat kolem osmdesáti zasíťovaných parcel.

„Vypadá to, že v brzké době firma prodá všechny pozemky. V Rokycanech je po nich hlad, proto jsme poptávce vyšli vstříc novým územním plánem,“ popsal starosta města Václav Kočí.

Podle něj k tomu přispěla i smlouva s developerem o tom, že Rokycany převezmou na parcelách sítě, tedy komunikace, elektřinu, plyn i vodu - a budou se o ně starat.

Kočí sdělil, že město je ochotné to udělat i v případě dalších developerů, kteří budou odhodlaní skoupit od soukromých majitelů pozemky a zasíťovat i další části lokality Pod Čilinou.

„Bylo by to výborné, protože v poslední době na radnice stále někdo telefonuje, jestli jsou tu pozemky na stavbu domku,“ řekl starosta.

Zájem potvrdil i Pavel Šmíd z realitní kanceláře Parva a zástupce Realitní komory pro Plzeň-město.

„Přímo v Rokycanech je hlad po pozemcích velký. Když se ve městě objeví ke koupi starší nemovitost se zahradou, zájemců je hodně a polovinu tvoří lidé z Plzně,“ podotkl Šmíd.

„Rokycany táhnou i proto, že odtud je člověk na kraji Plzně za 15 minut. Já také dojíždím do centra Plzně z Rokycan a jsem tam do dvaceti minut, rychleji, než kdybych jel z Lochotína. To je obrovská výhoda,“ prohlásil Šmíd.

Rokycany jsou podle něj z okresů kolem Plzně nejatraktivnější i díky tomu, že je zde mnoho pracovních příležitostí.

O tom, jak Rokycany rostou v ceně, vypovídá i růst ceny pozemků. „Když developer místa Pod Čilinou před lety skupoval, aby zde mohl nabídnout zmíněných zhruba 80 parcel, platil 300 až 350 korun za metr. Dnes je zasíťované prodává za 1 700 korun,“ uvedl starosta.

Zájem o pozemky je také v Kařezu a Mýtě

Pavel Šmíd připomněl, že zasíťování přijde na cenu kolem 700 korun za metr. Developer tedy získává z každého metru kolem 650 až 700 korun.

Oživování zájmu o výstavbu nezažívají jen Rokycany, ale i okolí. „Nedávno jsme doprodali projekt rodinných a bytových domků v Kařezu,“ zmínil Šmíd.

Uvedl, že v Kařezu developerská a stavební firma skoupila pozemky před mnoha lety. Projekt byl léta v šuplíku. Stavební povolení získal v roce 2007, poslední byty a domky se prodaly teď a firma v Kařezu díky zvyšujícímu se zájmu chystá další území s rodinnými a bytovými domy,“ konstatoval Šmíd.

Podle něj je u developerských projektů na soukromých pozemcích problémem roztříštěnost vlastnictví, kvůli kterému se stává, že jeden majitel s nesmyslnými požadavky na cenu pak blokuje výstavbu.

To pocítil například největší projekt v okrese Rokycany, který nyní finišuje v Mýtě. „Jeden majitel natolik stupňoval požadavky včetně žádosti na zaměstnání v developerské firmě za velký plat, že hodně znepříjemnil developerovi život,“ popsal Šmíd.

Toho se obává i v lokalitě Pod Čilinou, kde je také velká roztříštěnost pozemků. Starosta Kočí je ale optimista. „Developer může začít částí, kde jsou majitelé rozumní,“ doporučil.