Developer zasypal chráněné hořce, dostal pokutu 300 tisíc korun

Ta v Krkonoších staví šest velkých apartmánů. Inspekce zjistila, že dělníci navezli zeminu ze stavby i mimo místa, které jim vymezila správa parku.

Povoleno bylo navážet stavební odpad na plochu velkou asi dva tisíce metrů čtverečních. Podle ředitele krajské pobočky České inspekce životního prostředí Lukáše Trávníčka byl však skutečný rozsah zavážky dva a půl krát větší.

„Pod nepovolenou navážkou skončily nejen chráněné hořce, ale poškozena byla také louka s mokřadem a kořeny desítek smrků na okraji sousedního lesa,“ popsal Trávníček. Paradoxní je že vzácný hořec má Krkonošský národní park ve svém znaku.

Firma dostala pokutu 300 tisíc korun

Inspektoři uložili firmě pokutu ve výši 300 tisíc korun. Nelegální odpad musí společnost odstranit do konce letošního června. „Naši inspektoři budou lokalitu dál pečlivě monitorovat. Nelze tolerovat, aby developeři, kteří získali povolení stavět v horách, nerespektovali nastavené podmínky a svou činnost prováděli na úkor těch nejcennějších přírodních území, jakými jsou národní parky,“ doplnil Erik Geuss ředitel České inspekce životního prostředí.

Mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný uvedl, že sutí zasypaná příroda může být oslabena. Upozornil totiž na to, že stavbaři zavezli zeminou některé stromy a to až do výše dvou metrů.

„Nedokáži v tuto chvíli posoudit, jak moc nevratné je poškození zasypaných stromů, ale může je to oslabit. Oslabený strom je pak méně odolný proti větrným nebo hmyzím kalamitám. Takovéto stromy mohou umřít,“ sdělil Drahný. „Hořec je sice poměrně vitální rostlina, tak by mu to vadit nemuselo, ale je to prostě zákonem chráněný druh a to je podstatné.“

Ministerstvo zamítlo odvolání

Společnost Conmaco Mísečky se k celé věci nechce vyjadřovat, ale podle inspekce se proti jejímu rozhodnutí odvolala. „Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí inspekce potvrdilo v celém rozsahu,“ doplnila mluvčí inspektoriátu mluvčí Jana Jandová.

Krkonošský národní park se v minulosti pokoušel stavbu horských apartmánů zastavit. Nakonec dosáhl kompromisu. Projekt je nakonec menší než stálo na původních plánech. Apartmány v Horních Mísečkách například nevyrostou na zelené louce, ale na půdorysu existujících staveb.

„Původně to bylo schválené v daleko větším objemu, než který tam ve finále roste. To je výsledek jednání mezi investorem a námi. Nebude to tak masivní. Investor pochopil naše argumenty. Celý projekt se ovšem nedal zastavit,“ doplnil Drahný.

Investor do projektu vložil asi čtvrt miliardy korun a loni uvedl, že zájem o apartmánové bydlení stoupá. „Z devadesáti apartmánů zbývá k prodeji třicet,“ sdělila loni zástupkyně developera Iveta Mikšíková. Podle ní má o apartmány zájem vesměs česká klientela.

„Zájemci jsou z celé republiky, nejde pouze o lidi z Prahy. Několik klientů uteklo ze Špindlerova Mlýna. Lidé mají vlastní prostředky nebo využívají nižších úrokových sazeb na hypotéky,“ doplnila Mikšíková.