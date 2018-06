Ostrovskému festivalu Oty Hofmana hrozí, že kvůli sporům přijde o jméno

Podle něj má akce mnohem větší potenciál, díky kterému by mohla dosáhnout na vyšší dotace od ministerstva kultury. Je ale otázkou, jak na tom bude dětský filmový svátek poté, co přijde o svou značku. Tu má od roku 1995, tedy od svého dvacátého sedmého ročníku.

„Úroveň festivalu stále klesá. Psal jsem vedení Ostrova, že jestli chtějí z festivalu udělat lokální taškařici a žít ze jména Oty Hofmana a zneužívat ho, tak s tím nesouhlasím. Tahle hrůza už trvá pět let,“ vyjádřil se k situaci Otto Hofmann.

Existuje tedy možnost, že by se festival po svém jubilejním padesátém ročníku mohl jmenovat jinak.

„Nechci hned odejmout tatínkovo jméno z festivalu, ať si to rozhodnou zastupitelé sami. Ale nelíbí se mi tahle situace. Tátovi vždycky záleželo především na kvalitě děl. A aby někdo z toho dělal lokální taškařici v Ostrově a kryl se jeho jménem? Podle mého názoru je dnes jeho jméno jediná kvalita toho festivalu. Mrzí mě to a bolí, proto chci vyvolat nějakou reakci v Ostrově, jak to chtějí dělat. Nic víc,“ řekl Hofmann.

Na jméně festivalu Ostrovským až tak nezáleží

Jenže Ostrovští celý problém vnímají úplně jinak. Podle nich jde hlavně o ostrovské děti a okolí.

„Díla Oty Hofmana seniora si velmi vážím. Myslím si, že to byl jeden z našich největších dramaturgů a scénáristů. Ale pro mě je klíčové, aby s festivalem, stejně jako za mého mládí, žilo celé město. Aby to byl festival pro děti z Ostrova a okolí, které tam budou mít doprovodný program a hlavně budou chodit do kina a hodnotit jednotlivé filmy. A třeba se i setkávat s tvůrci. V tomto případě je pro mě vedlejší, jestli to bude festival Oty Hofmana nebo Národní přehlídka filmů pro děti,“ vyjádřil se krajský radní a ostrovský zastupitel Jan Bureš.

Zároveň dodal, že nikdy nezaznamenal vážnější podnět ze strany Hofmanova syna, jak by si on sám představoval spolupráci na zlepšení úrovně festivalu.

Otto Hofmann ale prý podněty už v minulosti přednesl. „Měli jsme nějaké návrhy a nápady. K tomu letos probíhá akce Ota Hofman devadesát. A má velký úspěch, ale v Ostrově je naprostý nezájem. Přitom tam mělo být vyvrcholení celé akce. Bohužel s panem Očenáškem, ředitelem Domu kultury Ostrov, nenalezneme společnou řeč. Není mi jedno, že kvalita festivalu je mizerná a že to tam nikdo neumí dělat. Roste spousta festivalů, dostávají milionové dotace a tady jsou spokojeni, když dostanou nějakých utrápených padesát tisíc, a vůbec jim to nevadí,“ rozčiloval se Hofmann.

„Nebudu to komentovat. Všechno to má úplně jiné pozadí. My jsme panu Hofmannovi nabídli spolupráci už v lednu minulého roku a on ji v únoru odmítl. Vůbec nerozumím tomu, co se vlastně děje. Ten festival není Otty Hofmanna, ale Domu kultury Ostrov a je pro ostrovské lidi a děti. Chci udělat hezký festival a nebudu poslouchat někoho z Prahy, kdo mi bude radit, co mám dělat. Pan Hofmann si myslí, že festival je jeho, ale není. Proto jsme uvažovali, že se příští rok bude už jmenovat jinak. Nechce se nám být v područí jména. Chceme dělat festival po našem,“ sdělil ředitel Domu kultury Ostrov Miroslav Očenášek.

A tak se na dalším zasedání Ostrovského zastupitelstva bude rozhodovat o osudu festivalu.

„K situaci se nechci příliš vyjadřovat. Nevidím z toho cestu ven. Počkáme si na rozhodnutí zastupitelstva,“ uvedla programová ředitelka festivalu Ilona Hálová.

„Pan Hofmann měl problém už s minulým vedením tak tři roky nazpět a vyhrožoval, že titul sebere. Už tenkrát měl neshody s místostarostou. Teď se vrátil a zase vyhrožuje. Takhle si jednání nepředstavuji. Nikdy nám nepomohl a nevidím důvod, proč by nám měl diktovat. Je to náš festival a my ho uděláme i bez něho. Vrátíme si ho do původní podoby, kdy to byl filmový festival pro děti. Sám to tlačím tam, aby byl bohatší doprovodný program,“ dodal starosta Ostrova Josef Železný.