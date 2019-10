Technika není strašák, má budoucnost, ukazuje školákům dětská univerzita

V Karlovarském kraji dostanou děti možnost nahlédnout do tajemné a mnohdy obávané oblasti zvané technika vůbec poprvé.



„Dětskou technickou univerzitu pořádá již třetím rokem Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s průmyslovými partnery. Chce jejím prostřednictvím zpřístupnit žákům prvního a druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií témata ze světa techniky,“ uvedla mluvčí plzeňské univerzity Šárka Stará.

Doplnila, že v prvním roce fungování kurzy navštěvovaly děti v Plzni, v druhém se univerzita rozšířila do Klatov a ve třetím se otevírá také malým studentům v Sokolově a v Chebu.

Letošní ročník dětské univerzity tak bude moci navštěvovat téměř sto třicet žáků základních škol ve čtyřech městech ve dvou krajích.

Děti dostanou šanci zapojit se do pravidelných kroužků, které pro ně připravili pedagogové a studenti Fakulty strojní, ale také zaměstnanci zapojených firem a organizací.

Absolventi se hlásí na střední průmyslové školy

„Vzhledem k tomu, že se nám dařilo získávat již druhým rokem v Plzni i Klatovech děti do pokračujících ročníků, dalo by se říci, že cíl, který jsme si stanovili, totiž přiblížit dětem oblast techniky, se nám daří aktuálně naplňovat. Dokonce řada absolventů Dětské technické univerzity se přihlásila na střední průmyslové školy. Rádi bychom v této aktivitě pokračovali a nebráníme se rozšiřování myšlenky ani do dalších měst,“ řekl děkan fakulty strojní Milan Edl.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo rozšířit projekt i do Karlovarského kraje. Jestliže chceme získat děti pro techniku, musíme v nich vzbudit tento zájem v co nejranějším věku, nejlépe ještě dříve, než jim jejich okolí vnutí předsudky o nepřekonatelné obtížnosti technických oborů,“ dodal.

Také v Karlovarském kraji, podobně jako v Klatovech, bude Fakulta strojní spolupracovat se středními školami. V Sokolově bude jejím partnerem Integrovaná střední škola technická a ekonomická, významnou finanční podporu pak projekt, do něhož se přihlásilo šestnáct dětí, získal od společnosti BMW Group.

V Chebu bude výuka probíhat na Integrované střední škole, docházet na kurzy tam budou dvě desítky dětí. Iniciativu vítá i Karlovarský kraj.

„Kde v domácnostech dnes dětem táta půjčí kladívko nebo je nechá něco uříznout? Vztah mladé generace k technice je obecně velmi vlažný. Domnívám se, že je to i důsledek toho, že se na mnoha školách nekoncepčně takřka zrušilo pracovní vyučování. Děti si mohly leccos vyzkoušet a mnohdy zjistily, že je baví kutit nebo pracovat s hlínou,“ konstatoval Jaroslav Bradáč, krajský radní pro oblast školství.

Kraj technické obory podporuje stipendii

Doplnil, že zájem o technické obory se kraj snaží podporovat systémem stipendií, a to pro studenty středních škol a učňovských oborů i pro vysokoškoláky.

„Pokud se snažíme mít vědomostní a technickou společnost, musíme se na to připravit. Úbytek žáků v technických oborech nám to může zkomplikovat. Takže ten přenos rozvíjení zájmu a motivace na základní školy je logický,“ vyjádřil názor ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov Pavel Janus.

Podle jeho slov je cílem představit dětem možnosti vědy, techniky a výzkumu. Otevřít jim dveře a ukázat, že technika není strašák, ale spousta oborů, které mají budoucnost.

„Zabývat se budeme například elektrolýzou, ručním obráběním, frézováním, svářením či řezáním polystyrenu. Vznikla speciální dílna, či spíše laboratoř, kde děti budou moct vlastníma rukama tvořit a hotový výrobek si třeba odnést domů,“ doplnil Janus.

Výuka bude na všech místech probíhat každou středu odpoledne. V Sokolově začala již ve středu 2. října slavnostní imatrikulací, v Chebu se kurzy otevírají o týden později, ve středu 9. října.