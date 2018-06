Děti v Bohumíně vyrazí po vysvědčení zdarma do kina, jedničkáři i do aquacentra

Letní prázdniny jsou za rohem a děti už se těší na odměny, které jim rodiče za vysvědčení připraví. Pozadu s oceněním celoroční snahy ve škole není ani město Bohumín, respektive jeho městské organizace. Společnost Bospor, která provozuje místní aquacentrum, pustí v pátek zdarma do vodního světa všechny, kteří mají samé jedničky.



„Akce platí pouze v pátek 29. června, a to od 12 do 21 hodin. Zapojit se do ní mohou žáci základních škol nejen z Bohumína, ale také z okolních měst,“ upřesnil vedoucí bohumínského aquacentra Jaromír Voráč.

Malé i velké školáky odmění i městská agentura K3 Bohumín. Všichni, kteří docházejí do některé ze školek či škol v Bohumíně bez ohledu na místo jejich trvalého bydliště, dostanou poukaz na jedno promítání zdarma.



„Zatímco malé děti ze školiček zveme do kamenného kina, větší děti ze základních a středních škol mohou navštívit letní kino, které zahajuje provoz už tento pátek,“ vysvětlil Karel Balcar, ředitel K3 Bohumín. Jak dodal, na poukazu mají všechny věkové skupiny informace, z jakých termínů a filmů si mohou vybrat.