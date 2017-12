Děti se učily ve sklepě, kde býval sklad uhlí. Teď dostanou novou školu

„Do budovy v Nádražní ulici už nemá smysl investovat. Jsou tam v katastrofálním stavu rozvody vody i elektroinstalace, navíc některé třídy vůbec neodpovídají požadavkům na výuku,“ uvedl ředitel ZUŠ Frýdlant Vladimír Hrdina.

Ve sklepě byla plíseň

Nejhůř na tom byly děti, které se přihlásily na výtvarný obor. Kvůli nedostatku místa se pro ně třída udělala ve sklepě, kde chyběla okna.

„Navíc ten sklep sloužil jako sklad uhlí, takže jsme ho osmnáctkrát vymalovávali. Ale i tak tam pořád byla plíseň a vlhko. Byla to hrůza,“ vzpomíná Hrdina.

Stěhování je naplánováno na rok 2019, nyní vzniká architektonická studie nových prostor. Příští rok vypíše město výběrové řízení na projektanta. Umělecká škola se tak konečně dočká vlastního koncertního sálu a prostor pro zkoušky orchestru, pěveckého sboru a literárně dramatického kroužku.

„Já hlavně vítám, že děti budou mít novou školu uprostřed sídliště. Teď musela děcka přes tu nejrušnější křižovatku ve Frýdlantu, tak to bude i bezpečnější,“ řekla jedna z maminek.

Dům chce město prodat

Co bude se současnou budovou ZUŠ zatím město neví. „Je to starý dům, bývalá továrnická vila. Rozhodně do něj nechceme investovat, nemáme pro něj žádné využití. Takže předpokládám, že ho asi prodáme,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Díky stěhování navýší ZUŠ i svoji kapacitu. Zájem mezi rodiči i dětmi pořád stoupá. „Nejvíc se hlásí na hudební obory, je to asi tři čtvrtiny žáků. Flétna, klavír, housle. Těší mě, že i na takhle malém městě máme ZUŠ, která se prosazuje na celorepublikové úrovni,“ dodal Hrdina.