I po půl roce povinných školek hledají Pardubice „nezvěstné“ předškoláky

Kapacity mateřských škol jsou v Pardubicích na povinné předškolní vzdělávání připravené. Problém je ale v něčem jiném. Řada dětí do posledního ročníku školky nenastoupila, a to i přestože by podle úřadů měla.

Nový zákon totiž v praxi vypadá tak, že obec, která zřizuje mateřskou školu, poskytuje podle školského zákona této škole - nebo školám - seznam dětí, kterých se týká povinná předškolní docházka.

„Podle tohoto seznamu víme, kolik dětí musí mít v mateřských školách zajištěno místo v rámci povinného předškolního vzdělávání,“ říká vedoucí oddělení školství pardubického magistrátu Olga Havlíková.

U dětí, kde magistrát nezjistil žádný způsob zahájení povinné školní docházky, obeslal jejich zákonné zástupce s výzvou, aby oznámili, jak docházku u svých dětí řešili.

„Pokud by se potvrdilo, že rodiče svou zákonnou povinnost neplní, jedná se o přestupek podle školského zákona,“ říká Havlíková.

Děti se v systému nehledají vůbec snadno

Ani tak ale není jisté, zda všechny děti k předškolnímu vzdělávání opravdu nastoupí.

„Obecně však zatím nelze zkontrolovat, jestli všichni předškoláci povinné předškolní vzdělávání plní, protože obec, která nezřizuje mateřskou školu a nemá spádový obvod, nepracuje ani s žádným seznamem svých předškoláků,“ vysvětluje Olga Havlíková.

Ovšem podle odborníků není většinou problém v tom, že by rodiče nechtěli, aby děti do školky nastoupily. Nejčastějším důvodem, proč jejich ratolesti do školky nenastoupily, je totiž spíše neznalost rodičů, změna bydliště nebo třeba i přestěhování do zahraničí.

V září nastoupilo do školek 106 500 pětiletých, tedy přibližně 97 procent všech dětí. Podle ministerstva školství se účast ve školkách delší dobu drží nad 90 procenty.

„Navzdory povinnosti předškolního vzdělávání se jej neúčastní zhruba tři procenta pětiletých dětí včetně dětí, které pobývají v zahraničí, pro něž to však není povinné,“ říká mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Povinné předškolní vzdělávání bylo zavedeno od loňského září a týká se dětí, které nejpozději do konce srpna dosáhly věku pěti let. Děti musí chodit do školky aspoň na čtyři hodiny denně pět dní v týdnu. Rodiče mohou zažádat o individuální vzdělávání, jejich děti ale musí chodit na přezkoušení.

Předškolní vzdělávání je důležité k rozvoji kompetencí potřebných pro život a zvyšuje šance na školní úspěch. V tomto období lze také nejsnáze vyrovnávat kognitivní a řečové rozdíly.

„Dětem v předškolním věku má mateřská škola zajistit optimální podmínky, aby úspěšně zvládly vstup do základního vzdělávání,“ obhajuje nové nařízení, které ne všichni rodiče přijali s nadšením, náměstek ministerstva školství Václav Pícl.

Rodiče si tak už ve školkách musí třeba zvyknout na omlouvání dětí s udáním důvodu, podobně jako ve školách.

„Nepřítomnost dítěte může omluvit pouze zákonný zástupce dítěte – osobně, telefonicky, i SMS - s uvedením důvodu. Učitelka nepřítomnost a důvod nepřítomnosti zaznamená do Omluvného listu dítěte,“ uvedla ve školním řádu Mateřské školy Ohrazenice ředitelka Eva Obstová.