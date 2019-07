Děti z tábora na Lounsku otrávila bakterie, která v jídle produkuje jed

Ta sama o sobě není pro organismus nijak škodlivá, je však schopná v jídle vyprodukovat jed, který následně může vyvolat právě zažívací komplikace.

„Produkuje ho, když nastane delší prodleva mezi přípravou pokrmu a jeho podáváním,“ vysvětlila ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková. Typickým prostředím pro šíření je například vařená rýže nebo těstoviny.

Průjem a zvracení postihlo tři desítky dětí a jednoho dospělého minulou středu večer.

Záchranáři je následně s podezřením na otravu jídlem rozvezli do různých nemocnic v Ústeckém i Středočeském kraji. Vzhledem k počtu nakažených k tomu museli využít speciálně upravený autobus od hasičů.

V ten den měli táborníci k obědu koprovou omáčku a k večeři zapečené těstoviny.

Hygienici provedli první kontrolu zázemí tábora hned ve čtvrtek, když se dozvěděli o hospitalizaci táborníků. Při té nařídili zavřít kuchyň.

„Naši pracovníci objevili velké závady, a proto tam zakázali vařit. Tím tábor v podstatě ukončili,“ uvedla minulý týden Lenka Šimůnková. Z odebraných vzorků potravin vyplynuly právě výše zmíněné výsledky.

Kontrola koncem týdne určí, zda se může kuchyně znovu otevřít

Druhá kontrola kuchyně se uskutečnila toto úterý. „Kolegyně zjistily, že sanitace a úklid v kuchyni probíhá. K jeho dokončení je potřeba ještě pár dní. Ke konci týdne provedou kontrolu závěrečnou, na jejímž základě rozhodnou o případném spuštění provozu kuchyně,“ sdělila MF DNES Šimůnková.

Správce tábora Otokar Baroch podle svých slov zatím žádné výsledky kontroly nemá. „Něco takového, takovou nešťastnou událost, jsem zažil poprvé,“ podotkl. S rodiči dětí se prý finančně vyrovná do konce měsíce.

Redaktorka ho zastihla ve chvíli, kdy zrovna pokračoval v úklidu kuchyně.

„Myslím, že všude by se dal najít problém. Pracujeme na odstranění. Ten tábor je tu desítky let a my samozřejmě chceme, aby mohl pokračovat. Vždyť je to pro děti,“ dodal Baroch.