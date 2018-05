Děti do 15 a senioři na 65 let budou jezdit karvinskou MHD zdarma

Vedení Karviné se rozhodlo podpořit cestování městskou hromadnou dopravou úpravou cen jízdného. Děti od šesti do patnácti let, které dosud platily poloviční jízdné, budou mít od 10. června 2018 jízdu zcela zdarma. Stejně tak lidé nad 65 let, kteří nyní hradí plné jízdné.