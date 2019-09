Dobrá zpráva. Děti mění mobily za tělocvičny. Zájem je třeba o plavání

Vyplývá to ze zkušeností trenérů TJ Slovan Karlovy Vary, největší tělovýchovné jednoty v Karlovarském kraji s více než tisícovkou členů.

„Tento trend mohu potvrdit. Poslední dobou je větší zájem při zářijových zápisech do oddílů plavání, badmintonu, pěší turistiky, rekreačního volejbalu, stolního tenisu i jinam,“ řekl místopředseda TJ Slovan Karlovy Vary Ladislav Frühauf.

Dodal, že mezi členy jednoty je například čerstvá držitelka tří stříbrných medailí z dánského mistrovství světa v cyklo-orientačních závodech na horských kolech Veronika Kubínová.

Mívají někdy rodiče přehnané představy a chtějí mít ze svého dítěte Emila Zátopka, Věru Čáslavskou či další sportovní velikány? Co jim radíte?

Opravdu si někteří tátové a mámy myslí, že z jejich potomka se musí stát po roce tréninku nový Zátopek, Jágr, Kodeš, Kvitová či další velikáni československého a českého sportu. Zní to jako otřepaná fráze, ale rodičům trpělivě vysvětlujeme, že cesta k absolutnímu sportovnímu vrcholu je velmi dlouhá a namáhavá. Mimo jiné se to podařilo naší, již zmíněné svěřenkyni, Veronice Kubínové. Jak píše na svých webových stránkách, kdo nepadá, jezdí pod svoje možnosti. Trojnásobná vicemistryně světa si z nedávného mistrovství světa v Dánsku přivezla domů z orientačního závodu horských kol o jednu medaili více než loni – celkem tedy tři stříbrné.

Začátkem každého školního roku pořádáte zápisy do oddílů. O jaké sporty je v současnosti největší zájem?

Velmi populární je badminton a jeho rychlá hra u sítě. Velký nárůst malých členů zaznamenal i oddíl orientačních sportů, v němž je spojený pohyb s přemýšlením. Stolní tenis je dalším sportem, o který je zájem. Málem ale zanikl, protože jsme před časem přišli o naši tělocvičnu v Kolmé ulici, kde cvičili členové většiny našich oddílů. Museli jsme pro ně najít náhradní prostory a platit za ně nájem. Například oddíl stolního tenisu se musel přestěhovat až do Sadova. Kvůli velkému nájmu v tamním kulturním domě málem skončil žákovský stolní tenis, protože rodiče nechtěli pouštět své děti tak daleko mimo Karlovy Vary. Nesmím z hlediska zájmu zapomenout na klasické sporty, jako je volejbal, nohejbal a kuželky. Specifickým sportem je horolezectví, které baví hlavně mládež. Oddíl turistiky zase preferují senioři. Vyrážejí do známých i méně známých koutů Karlovarského kraje, byli ale třeba i v Africe, ve Vietnamu, na Kubě nebo v Los Angeles, San Franciscu a jedenácti amerických národních parcích. Letos na podzim za Velkou louži na jihozápad USA letí na tři týdny další naši turisté.

Jak je členství v oddílech TJ Slovan Karlovy Vary pro děti a dospělé finančně náročné?

Záleží na druhu sportu. Pokud se nemusí sportovat v tělocvičně, jejíž pronájem je drahý, tak členský roční příspěvek začíná přibližně na třech stovkách. K plavání potřebujete krytý bazén, takže počítejte s členským příspěvkem něco přes tisícovku.

Ne každý má na to, aby si ze závodů přivážel cenné medaile. Při jakých sportech se mohou děti nebo dospělí z řady obyčejných smrtelníků v TJ Slovan Karlovy Vary vyřádit?

V oddílu asociace Sportu pro všechny nabízíme všem zájemcům pestrý výběr účinných pohybových aktivit – všeobecnou gymnastiku, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, jógu, cvičení pro ženy s prvky aerobiku, kalanetiky, posilování, zdravotního cvičení, cvičení s overbally a gymbally. Cílem je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu získat a udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí na základě přiměřené pohybové aktivity tak, aby se mladý organismus rozvíjel a u dospělých se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.

Jaké dělají noví členové v oddílech časté chyby?

Stává se, že nové dítě neumí udělat kotrmelec. Někteří mladí žáci se to snaží naučit. Jsou i takové děti, které nemají zájem takový základní cvik, jako je kotoul, zvládnout. V kolektivu zpravidla dlouho nevydrží. Chybou tedy bývá malá vytrvalost.

Už jste se vzpamatovali z havárie plavců u Nažidel?

Každá organizace nebo spolek prochází obdobím, kdy se jí daří, na co sáhne. Anebo zažívá období zmaru a neúspěchu. V našem případě to byl 8. březen 2003, kdy se část našich plavců vracela ze zimního lyžařského soustředění v rakouských Alpách. Při rychlé jízdě u jihočeských Nažidel řidič nezvládl řízení a havaroval. Na místě zemřelo několik pasažérů patrového autobusu, dva lidé pak v nemocnici. Tato hrozná tragédie způsobila stísněnou atmosféru v plaveckém oddílu a celé TJ Slovan Karlovy Vary. S tím pak souviselo vyšetřování ze strany policie i pojišťovny. Od té doby bývají trenéři ve stresu a pokaždé trnou strachy, když jedou se svými dětskými svěřenci autobusem. Takže o úplném vzpamatování nelze hovořit.

Jaký je recept na to, aby se děti na tréninky těšily?

Děti ještě nejsou počátkem školního roku rozhodnuté, jak stráví svůj volný čas. U nás mohou najít zálibu ve sportu, který jim vyhovuje. Ne každému se ale podaří závodit na mistrovství světa a ještě z něj přivážet domů cenné medaile. Je k tomu třeba talent, mimořádné úsilí a dobrý kolektiv. K úspěchu dětí musejí přispět i rodiče tím, že umožní tréninky a hlavně pomoci těm nejmladším poskytnutím rodinného zázemí při jejich začátcích. Důležité je, aby mladý a úspěšný kolektiv zatáhl nováčka mezi sebe. Pak bývá vyhráno a děti se na tréninky těší.

Co byste poradil rodičům, kteří na začátku nového školního roku přivedou k zápisu do TJ Slovan své malé děti bez sportovních návyků?

Doporučíme například základní tělesnou výchovu. Pro dítě, které má rádo vodu, je vhodný velmi úspěšný oddíl plavání se špičkovými závodníky a přeborníky republiky. Naučí se v něm plavat i naprostí začátečníci. Umělecky založeným dívkám, které jsou rády ve vodě, doporučujeme oddíl akvabel. Další vhodné uplatnění pro dívky se sportovním cítěním je sportovní gymnastika. Pokud se při tréninku ukáže, že dítě má větší předpoklady pro jiný sport, tak může přejít do oddílu, kde dostane šanci být úspěšnější. Některé dítě raději závodí v disciplínách na čas, dalšímu více sednou například kolektivní hry s míčem. Je vhodné, když nás rodiče při zápisu do oddílu předem informují, k čemu má jejich potomek vlohy.

Máte na závěr nějakou veselou „historku z natáčení“?

Při jednom orientačním závodě jsem se prodíral hustým lesem, a když jsem vyběhl na úzkou cestičku a zvedl oči od mapy, zjistil jsem, že stojím asi pět metrů od obrovského jelena s mohutným parožím. Oba jsme byli překvapeni vzniklou situací. Určitě větší překvapení bylo ale na mé straně a jelen to poznal. Já jsem si stoupnul do pozoru a jasně dával najevo, že jelena respektuji. Chvilku stál a koukal na mě, nic „neříkal“ a já také ne, pak se velmi pomalu s jasnou převahou otočil a pomalu odešel. Já jsem ještě chvíli stál v pozoru, a když zmizel v houští, tak jsem se pomalu rozběhl a pokračoval v závodě. Dodnes na to vzpomínám.