Krušnohorské obce zapsané v UNESCO zabojují o peníze na propagaci

V Karlovarském kraji jde o obce Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná a Jáchymov. Destinační agentura jim může pomoct získat peníze na propagaci památek i zázemí pro turisty.



„Tento návrh jsme projednávali na poslední valné hromadě obecně prospěšné společnosti. Bylo by velmi záhodné, aby taková organizace zajišťující krušnohorské památky v UNESCO vznikla. Není to ale úplně jednoduchá věc po technické a finanční stránce,“ uvedl ředitel společnosti Michal Urban s tím, že v současné chvíli nemůže říct žádný konkrétní závěr.



Starostové dotčených obcí jsou ale podle něj myšlence nakloněni. Přerod obecně prospěšné společnosti by vyžadoval jednak licenční proces a pak také personální posílení.

V současnosti ji tvoří dva lidé, zapotřebí by byli podle Michala Urbana ještě další dva. „Na německé straně již tato věc existuje a potřebovali bychom ji i tady, ale zatím je to v jednání,“ doplnil.

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge by podle něj musela během svého přerodu splnit podmínky, které vyplývají z požadavku ministerstva pro místní rozvoj. „Bylo by fajn, kdyby se to povedlo v příštím roce. Je to ale trochu optimistický předpoklad,“ informoval.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová doufá, že se vznik této destinační agentury podaří co nejdříve. O peníze pro hornické památky by totiž mohla žádat z ministerstva pro místní rozvoj i z ministerstva kultury.

Podporu hornickému regionu už chystá i kraj. „Zařadili jsme propagaci hornického kulturního regionu Krušnohoří do akčního plánu, abychom mohli žádat dál o finanční prostředky na ministerstvu kultury,“ uvedla.

Propagaci a marketingu památek by mohlo nově pomoci 900 tisíc korun, přičemž větší část by tvořila právě dotace ministerstva. Kraj chystá také vlastní program pro památky z prestižního seznamu. „Jak jsem slíbila, budeme se v příštím roce zabývat vypsáním krajského dotačního programu určeného obcím z hlediska zápisu do UNESCO,“ potvrdila hejtmanka.

Zástupci kraje a krušnohorských obcí už mají za sebou schůzku a kraj dostal požadavky od dvou z nich. Týkají se toho, co je potřeba z hlediska infrastruktury v obci vybudovat.

Svou vlastní destinační agenturu začali plánovat také v Božím Daru. Zastupitelstvo na svém zářijovém jednání pověřilo zástupce města, aby se zabývali zřízením lokální destinační agentury ve spolupráci s tamním infocentrem a společností Služby Boží Dar.

Podle Michala Urbana mají destinační agentury svou strukturu a nevylučují se. Zájem navíc projevila i ústecká strana, kde se hornické památky rovněž nacházejí. Přibýt by tak mohla i jakási nadkrajská agentura.

„Hranice mezi Karlovarským a Ústeckým krajem zatím bohužel funguje docela silně a některé věci propojené nejsou. To ale bude teprve věcí jednání,“ uvedl Michal Urban.

Krajský uvolněný zastupitel pro lázeňství a UNESCO Vojtěch Franta přitom před časem zmínil, že nejpodstatnější je začátek spolupráce krušnohorských obcí. A to nejen mezi sebou, ale i se saskou stranou.

Využívat podle něj mohou příklady dobré praxe z míst, která už zápis v oblasti cestovního ruchu zužitkovala. Kromě společného marketingu a propagační kampaně je pak podle něj třeba vytvořit návštěvnické centrum, kde by turisté dostali veškeré informace o tom, co lze v oblastech zapsaných na seznam vidět či jaké služby tam zájemci najdou.

„Pro tyto účely by se velmi dobře hodila vila Zenker v Abertamech, která je unikátní památkou meziválečné moderny a jednou by se mohla stát stejně reprezentativním symbolem kraje, jako je například vila Tugendhat v Brně,“ dodal Vojtěch Franta.

O zápisu hornické krajiny Krušnohoří, která se rozkládá také na území Karlovarského kraje, rozhodl mezinárodní výbor UNESCO letos v červenci.

Ve zdejším regionu jde o památkovou zónu v Jáchymově včetně Královské mincovny, důl Mauritius na Hřebečné u Abertam, Zlatý Kopec u Božího Daru se štolou Johannes, památkovou zónu Horní Blatná a Vlčí jámy a Věž smrti ve Vykmanově.