Čapí hnízdo se naklonilo na komíně, bez opravy mohlo spadnout i s ptáky

Až na jih Čech vyjížděli narychlo v závěru minulého týdne zvířecí záchranáři z Plzně. Na komíně bývalého zahradnictví v Nových Hradech hrozil pád velkého a těžkého čapího hnízda.

„Když jsem viděl fotografie z místa, kde se podložka na nevhodných stojinách z pásového železa tak tak udržela,bylo jasné, že se věc musí vyřešit co nejrychleji. Bylo mi jasné, že další sezonu už tohle obrovské hnízdo opravdu nedá: Pokud by je čápi ještě o něco přistavěli a zapršelo do toho, hrozilo by, že spadne i s kusem komína, a třeba i s čápy,“ popsal vedoucí plzeňských zvířecích záchranářů Karel Makoň.

Podle jeho slov bylo nutné co nejrychleji dohodnout s městem Nové Hrady, odborem životního prostředí, vlastníkem objektu i krajským úřadem co nejrychlejší stabilizaci hnízda. Město zajistilo vysokozdvižnou plošinu i přístup na pozemek.

V pátek dopoledne, kdy se zvířecí ochranáři vyvezli vysokozdvižnou plošinou až k čapímu hnízdu, nahoře zjistili, že úprava hnízda nebude nic jednoduchého. „Horní třetina hnízda byla promrzlá a tvrdá jako kámen. Z plošiny jsme museli hnízdo zpočátku rozebírat klacek po klacku a vše postupně házet dolů. Celkem rychle se podařilo odstranit klacky kolem zetlelého středu hnízda, ale vodou prosycený a promrzlý vnější korpus se nám dařilo bourat jen s velkými obtížemi. Museli jsme si pomoci i kuchyňskou solí. Vše navíc velmi komplikoval havarijní stav hnízdní podložky. Než jsem hnízdo rozebrali, podložka se naklonila o dalších nejméně 20 centimetrů, po celou dobu se konstrukce navíc neuvěřitelně kývala,“ popsal Karel Makoň.

První čápi na hnízdech neznamenají příchod jara

Když se jim podařilo staré čapí hnízdo shodit na zem, odřízli kovovou hnízdní podložku. Tu pak bezpečně dopravili na zem, kde po nezbytných úpravách znovu posloužila jako základ konstrukce nového hnízda. To pak vytáhli na komín a pevně přichytili přímo na vrchol komína bývalého zahradnictví.

„Snad si čápi opravené hnízdo opět zabydlí. Kdybychom je nechali v původním stavu, hrozilo reálné nebezpečí, že se hnízdo mohlo na jaře poroučet z komína k zemi třeba v době, kdy by v něm už byla mláďata. Další rozšíření hnízda, déšť a vítr mohly znamenat jeho konec,“ uvedl Makoň.

Cestu do jižních Čech využili ke kontrole stavu několika hnízd pro čápy černé, které před lety s podložkami umístili na vybrané stromy.

V Plzeňském kraji už lidé viděli asi na čtyřech hnízdech čápi. Podle zvířecího záchranáře to jsou výjimečné čapí případy, kdy tihle ptáci nezimují jako ostatní v Africe, ale přeletí do oblastí do 100 kilometrů od hnízd, většinou do Rakouska nebo Bavorska.

„Čápi z Afriky se vrací po 10. dubnu, kdy jim v cestě dlouhé kolem devíti tisíc kilometrů pomáhá příznivý vítr. Nejsilnější samci obsadí nejlepší hnízda a pak bojují o nejlepší samice. Ti mají předpoklady pro nejlepší pokračování rodu. Ale ti, co v Čechách přes zimu zůstávají nebo přezimují desítky kilometrů daleko, mohou mít mláďata nejméně o měsíc dřív, než ptáci vracející se z Afriky. Pro tahle mláďata ‚čapích psychopatů’ však v české přírodě není ještě dostatek potravy, a často uhynou,“ vysvětlil Karel Makoň, že pokud se první čápi objevují už teď na hnízdech, neznamená to ještě příchod jara.